中央流行疫情指揮中心30日表示，國內已是連續第5天，無新增確診病例；就在疫情降溫同時，指揮中心稍早推出「護台灣、助世界」活動，讓民眾透過健保行動快易通APP，捐贈口罩配額給其他國家。全台截至30日上午已有35萬人響應，捐贈數量達298萬片，也就是平均每人捐贈8.5片口罩。不過統計也發現一個亮點，也就是「菜市場名」捐贈爭霸戰，女性當中以「怡君」捐出3105片居冠，男性則是「俊宏」捐贈927片領先。

民眾在使用健保行動快易通APP捐贈口罩時，若選擇具名，像是捐贈者名稱、捐贈片數都會在活動網站上公開，根據《中央社》搜尋內政部2018年統計的男女10大菜市場名中，發現女性捐贈口罩較為踴躍。

根據《中央社》報導，其中以「怡君」的3105片榮登寶座，「雅婷」以2637片位居第二，第三名則是「淑芬」有1521片，四至十名依序為「淑娟」的1308片、「淑惠」的1176片、「美玲」捐贈1158片、「淑貞」有1155片、「美惠」有1041片、「淑華」915片和「麗華」的453片。

男性方面則是以「俊宏」捐贈927片口罩居冠，「家豪」的921片則是緊追在後，「志偉」則是排名第三有837片，四至十名依序為「建宏」792片、「俊傑」768片、「冠宇」捐贈729片、「志豪」捐出684片、「志明」則是663片、「承翰」捐出609和「文雄」的234片。

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(中時電子報)