鐵路警察局故巡官李承翰2019年處理自強號列車補票糾紛，遭鄭姓男子持刀猛刺，送醫後傷重身亡；嘉義地方法院今（30日）宣判，因鄭男罹患思覺失調症，判無罪並以50萬元交保。消息一出引爆全民怒火，網友質疑，「難道人命只值50萬，有精神病就能當免死金牌？法界失能。」律師呂秋遠也表示，刑法19條不是擺好看的，如果政府再不想著如何在判決中思考減少悲劇，那就是讓民眾繼續討厭司法而已，而悲劇仍會一再發生。

法官認為，案發當天鄭男處於思覺失調的發病狀態，有嚴重的妄想、語無倫次，精神狀況非常不好，不能辨識自己的行為，已達刑法第19條第1 項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判決無罪，但要繳交50萬元，強制治療5年，得命具保、責付或限制住居。消息一出，許多人質疑，「殺人為什麼無罪，所以大家都可以偽裝自己有精神病，就殺人嗎？」

李承翰父母聽完宣判走出法院，低頭不發一語，表情凝重。（圖／報系資料照）

對此律師呂秋遠表示，其實整個判決的結果取決於精神鑑定，不是法官愛怎麼判都可以，自由心證沒這麼了不起。根據刑法第19條第1項規定，「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」所以如果有兇嫌在行兇時，因為罹患思覺失調症，導致不知道自己在做什麼，那麼就有可能依法認定沒有責任能力，而不處罰；畢竟處罰一個人，要以他明知道不能這樣做，卻仍然這麼做為基礎，他不知道自己在幹嘛，怎麼處罰這個人？

呂秋遠說，這份判決的基礎就是，鑑定被告精神狀況的機構，認定嫌犯在行凶時，並沒有辨識自己在做什麼的能力（並不是平常有精神病就不用罰，而是行為時無法辨識自己在做什麼而不罰），所以才會依照刑法第19條認定不罰，並非法官想怎麼判都可以。

呂秋遠指出，這個案件裡，法官依法與鑑定報告來下判決是需要勇氣的，因為對於多數民眾而言，這就是個恐龍判決，大家心裡都會有「殺人不用償命」、「人民的生命安全保障何在」等疑問，而法官很容易就會被當作辱罵的對象，所以，其實判嫌犯死刑容易多了，不僅民眾不會有意見，且也沒收賄，幹嘛去激起眾怒，但其實，這就是法律與人民法感情的差距。

鄭嫌被逮捕時，情緒激動。

呂秋遠將矛頭指向政府，點名除了法院，還有立法院、行政院等相關部會。他提出，這些部會有沒有嘗試想要解決，還是只能讓辯護律師被罵黑心、法官被罵恐龍，然後精神病患被污名化，法院的信任度再度被重創，最後法官只能說，依法判決、謝謝指教，心裡暗自幹聲連連，「因為刑法19條又不是擺著好看的，精神鑑定報告也不可能不參考，罵的卻都是法官，現在是怎樣？」

呂秋遠認為，應該要思考以下幾點，社會安全網的資源夠多嗎？政府提供給社工的待遇是什麼？能否鼓勵更多的年輕人願意進入社工體系，幫忙發掘出更多的問題？精神鑑定的機制與法源明確嗎？司法的判斷標準如何與醫學的標準結合，鑑定人如何可以回溯到，當時的案發現場去理解被告是不是有就喪失辨識能力的情況？強制治療的監護最多只能5年，要如何具體落實？五年以後如果沒好，應該怎麼辦？要如何提供不論是被害人或是被告家屬的支援系統？這些都是立法院與行政院應該攜手解決的問題。

他直言，面對這個判決，民眾不爽是一定的，但是政府現在不是把責任丟給法院就好，應該審慎思考民眾不爽的根源在哪，罵別人法盲，不會顯示自己很厲害，只會讓民眾加深學法律的人就是不食人間煙火，只會唱高調；大部分民眾只希望一個安全的生活環境，政府如果不能在這個判決裡，認真思考往後的法律、預算、人員執行要如何避免或減少這種悲劇，那就是讓民眾繼續討厭司法而已，而悲劇，會繼續發生。

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(中時電子報)