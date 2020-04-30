雖然我國新冠肺炎已連續多天0確診，疫情似有緩和跡象，但新竹市政府面對五一連假仍不敢大意，市府今天宣布新竹漁港直銷中心在五一連假將進行人流管制措施，只開放兩處進出，遊客並將量測額溫、佩戴口罩，為前來購物的遊客與攤商健康把關。
市府產發處長張力可表示，新竹漁港漁產品直銷中心是許多遊客來訪的熱門場所，市府已要求中心內攤商及工作人員須佩戴口罩，並自主體溫管理，中心硬體部分除每日消毒樓梯扶手、把手與電梯外，每周全館消毒。
此外，近來新冠肺炎疫情日漸嚴峻，為避免疫情升溫，市府也請新竹區漁會強化直銷中心疫情防控措施，避免防疫缺口。
新竹區漁會漁產品直銷中心主任陳正雄並指出，五一連假假期間，中心除了將對消費者量體溫、要求佩戴口罩等措施外，全館也要施行人流管制，留納人數以1500人為上限，在1樓生鮮乾貨區不擺放試吃品，並請攤商減少喊價販售；2樓熟食餐廳區則以梅花座入座，以降低場所風險。
市府同時呼籲民眾於進入密閉式空間前，配合量測體溫及人流管制等措施，並保持適當社交距離，若有發燒或身體不適之情形，應避免不必要的外出。
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(中時 )
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