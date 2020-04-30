新竹市政府今天宣布新竹漁港直銷中心在五一連假將進行人流管制措施。（陳育賢攝）

雖然我國新冠肺炎已連續多天0確診，疫情似有緩和跡象，但新竹市政府面對五一連假仍不敢大意，市府今天宣布新竹漁港直銷中心在五一連假將進行人流管制措施，只開放兩處進出，遊客並將量測額溫、佩戴口罩，為前來購物的遊客與攤商健康把關。

市府產發處長張力可表示，新竹漁港漁產品直銷中心是許多遊客來訪的熱門場所，市府已要求中心內攤商及工作人員須佩戴口罩，並自主體溫管理，中心硬體部分除每日消毒樓梯扶手、把手與電梯外，每周全館消毒。

此外，近來新冠肺炎疫情日漸嚴峻，為避免疫情升溫，市府也請新竹區漁會強化直銷中心疫情防控措施，避免防疫缺口。

新竹區漁會漁產品直銷中心主任陳正雄並指出，五一連假假期間，中心除了將對消費者量體溫、要求佩戴口罩等措施外，全館也要施行人流管制，留納人數以1500人為上限，在1樓生鮮乾貨區不擺放試吃品，並請攤商減少喊價販售；2樓熟食餐廳區則以梅花座入座，以降低場所風險。

市府同時呼籲民眾於進入密閉式空間前，配合量測體溫及人流管制等措施，並保持適當社交距離，若有發燒或身體不適之情形，應避免不必要的外出。

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(中時 )