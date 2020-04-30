六都防疫新北評價第一 侯：只是把應盡責任做好 15:022020/04/30 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網路溫度計發布六都市長防疫100天評價，新北市長侯友宜名列第一，侯友宜今日（30日）上午11時視察金山老街時表示，「我只是把應盡的責任做好」。（新北市金山區公所提供／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網路溫度計發布六都市長防疫100天評價，新北市長侯友宜名列第一。侯友宜今日（30日）視察金山老街時表示，「我只是把應盡的責任做好」，非常謝謝新北市民，從過年期間至今都非常配合，支持市府的防疫措施。 侯友宜表示，現今已連續10日0確診，新北市狀況已經非常穩定，市府將慢慢啟動下一個階段，確保防疫，建構新型態的安全生活。他也向市民喊話，「我們大家一起加油，我們一定可以做好。」 (中時 ) #侯友宜 #防疫 #新北 #六都 #新冠肺炎 #疫情 #新北市長 #網路溫度計 #金山老街 #評價 也許您會感興趣 推薦閱讀 高巿長罷免投票 高規格防疫 04:102020/04/26 地方新聞 貿協媒合台、印醫療人員線上交流 04:102020/04/27 產業．科技 社宅租戶紓困？黃珊珊：目前還沒考慮全面降租 12:142020/04/27 生活 陸國務院聯防控：武漢新冠「清零」不等於全部出院 17:082020/04/27 兩岸 哥倫比亞採訪台灣防疫 中信銀入鏡 04:102020/04/28 金融．稅務 歐美疫情不退 13檔防疫概念股交投熱 04:102020/04/28 證券．權證 莫瑞曝可能染疫 覺網球最晚回歸正常 14:282020/04/28 體育 案192也出院了！ 他們都感謝彰化醫護 15:172020/04/28 生活 新冠肺炎》美國確診人數破100萬 佔全球1／3！川普確保肉品供應不中斷 03:282020/04/29 國際 新北DT教育聯盟 生科外掛設計打造新北DIT 09:002020/04/30 生活 政治熱門新聞 高雄愛情摩天輪動工了？一張圖讓網友驚呼！ - 政治 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網卻另提這建議 - 新聞 金正恩重病行動不便！國安高層證實 大陸有「不尋常」動作 - 政治 金正恩是死是活？港媒驚爆：他的病「無藥可醫」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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