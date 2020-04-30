網路溫度計發布六都市長防疫100天評價，新北市長侯友宜名列第一。侯友宜今日（30日）視察金山老街時表示，「我只是把應盡的責任做好」，非常謝謝新北市民，從過年期間至今都非常配合，支持市府的防疫措施。

侯友宜表示，現今已連續10日0確診，新北市狀況已經非常穩定，市府將慢慢啟動下一個階段，確保防疫，建構新型態的安全生活。他也向市民喊話，「我們大家一起加油，我們一定可以做好。」

(中時 )