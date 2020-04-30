由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(30)日正式宣布，全新「S級英雄 金屬球棒」將於5月1日起首度亮相！官方團隊為慶祝強力戰將「金屬球棒」初登場，特別釋出一連串多樣、熱血慶典活動，包含限時招募券免費送的驚喜限時登錄、超佛心限時招募回饋、熱血角色專屬試煉等，五一連續假期保證讓各位英雄們防疫不出門，在家也能盡興體驗《一拳超人：最強之男》所帶來的樂趣！

《一拳超人：最強之男》神力戰將「S級英雄 金屬球棒」最強助陣！技能設定重點揭曉！

金屬球棒，S級排名第16名，用金屬球棒戰鬥的學生制服英雄。與妹妹有著不能在她面前使用暴力的約定。金屬球棒擁有極為強大且異於常人的強大氣勢，所受敵人攻擊越多，亦即被打得越多，氣勢則越高昂，等到蓄力滿點時，即可發動一招制勝的大絕招「熱血氣勢」，傷害威力十分驚人，勢必將成為英雄們在戰場上的強力助手！最著名且印象深刻的戰役為，在與餓狼的戰鬥中，所展現出的強烈意志力，且一度佔上風，但最後因為妹妹的出現，而中斷對決。

S級英雄 金屬球棒

●聲優：羽多野涉

●系列：武裝

●陣營：英雄

●定位：整列攻擊，越戰越勇

●技能：

◎普攻：金屬全壘打。對單體目標造成120%攻擊傷害，並恢復10%生命上限的生命值，1回合制多3次。

◎絕技：怒羅嚴暴擊。對整列每名敵人5連擊造成150%攻擊傷害，有50%機率使攻擊到的目標「受傷」2回合，並使自身「堅韌」。

◎被動：熱血氣勢。被攻擊後，如果生命值低於75%，會以80%攻擊力的普攻追擊攻擊者。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》精彩期間限定專屬活動 4 月 30 日熱情登場！(圖/掌中新遊 提供)

《一拳超人：最強之男》精彩期間限定活動情報首度公開！

【活動1】限時登錄

●活動時間：2020.04.30 05:00 - 2020.05.07 05:00

●活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

天數 獎勵內容

第1天-限時招募券x1

第2天-升星補給券x1

第3天-限時招募券x1

第4天-升星補給券x1

第5天-限時招募券x1

第6天-升星補給券x1

第7天-限時招募券x2

【活動2】「S級英雄 金屬球棒」限時招募

《一拳超人：最強之男》繁中版正式宣布，活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR英雄 金屬球棒(圖/掌中新遊 提供)

●活動時間：2020.05.01 05:00 - 2020.05.08 05:00

●活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR英雄 金屬球棒。

【活動3】「S級英雄 金屬球棒」限時招募回饋

●活動時間：2020.05.01 05:00 - 2020.05.08 05:00

●活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

抽卡次數 獎勵內容

10抽-高級武裝徽章x3、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

30抽-精英招募券x3、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

50抽-升星卡x2、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

80抽-SSR萬能碎片任選箱x2、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

120抽-高級英雄增幅券x3、專屬晶核x50、專屬晶片x100

150抽-3級印記寶箱x5、專屬技能書隨機箱x50、基礎技能書x100

180抽-金屬球棒x1、英雄中級天賦包x10、英雄初級天賦包x20

【活動4】「S級英雄 金屬球棒」角色試煉

●活動時間：2020.05.01 05:00 - 2020.05.08 05:00

●活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色金屬球棒完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

任務說明 獎勵內容

獲得金屬球棒-鑽石x30、大罐經驗飲料x50

金屬球棒界線突破達到紫色：專屬技能書隨機箱x20、大罐經驗飲料x50

金屬球棒的技能境界升到7：高級武裝徽章x3、大罐經驗飲料x50

金屬球棒限制解除達到三星：金屬球棒形象卡(永久)x1、大罐經驗飲料x50

使用或與金屬球棒組隊15次王者挑戰：金幣x50,000、大罐經驗飲料x50

使用或與金屬球棒組隊30次王者挑戰：金屬球棒碎片x3、大罐經驗飲料x50

使用金屬球棒參與3次災害來襲：擴展經驗卡x50、大罐經驗飲料x50

使用金屬球棒參與9次災害來襲：金屬球棒碎片x3、大罐經驗飲料x50

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

(科技)