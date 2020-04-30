由遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，為感謝玩家們對遊戲的忠實支持，官方也特別於5月5日推出長達10週的「最神坐騎，送給台灣最神的你」限時成就活動，每週送出《三國群英傳M》限定版圖騰彩繪Gogoro電動機車與專屬週邊好禮，讓玩家無論在現實生活或遊戲世界裡，都可以擁有最神坐騎暢行四方！

遊戲新幹線表示，《三國群英傳M》除了承襲端遊核心樂趣之外，也不斷在手遊玩法上做出相對應的調整，並持續透過社群活動聆聽玩家的建議與回饋，將寶貴的意見作為後續遊戲內容優化的參考，努力帶來更多的遊戲樂趣。

軍團神器技能解鎖

5月5日更新後將加入全新「神器」系統，神器為軍團共同持有，同軍團的玩家可透過佔領城池及軍團捐獻獲得神器碎片，收集一定數量的神器碎片即可解鎖神器與強大技能。軍團參謀以上職位可消耗軍團財富分配給軍團成員使用，神器技能將在挑戰BOSS、國戰時，發揮巨大的影響力！

「神器」系統介面（開發中畫面，非最終版本）(圖/遊戲新幹線 提供)

「最神坐騎，送給最神的你」活動 限時開跑

「最神坐騎，送給台灣最神的你」限時成就活動即將於5月5日至7月14日盛大開跑，玩家只要在活動期間內透過每日登入、挑戰世界BOSS、加持裝備、完成副本等，即可解鎖成就。每次成功解鎖後，除了可獲得高價值遊戲虛寶之外，還能領取一組抽獎兌換碼，就有機會把《三國群英傳M》限定版Gogoro電動機車與專屬週邊好禮帶回家！

長達10週「最神坐騎，送給最神的你」活動即將登場(圖/遊戲新幹線 提供)

此次活動總計準備60輛《三國群英傳M》限定版Gogoro電動機車供玩家抽獎，車款包含「Gogoro 2 Plus」、「Gogoro VIVA Plus」，以《三國群英傳M》遊戲中的「魏國－紅」、「蜀國－綠」、「吳國－藍」為主要色系，並搭配三國專屬圖騰「魏國－炎煌朱雀」、「蜀國－蜀漢臥龍」、「吳國－江東之虎」的彩繪車身設計，讓玩家在現實中也可以騎上超神專屬坐騎，向眾人展現你所效忠的勢力！

《三國群英傳M》專屬彩繪外殼電動車送給台灣最神的你(圖/遊戲新幹線 提供)

全新伺服器「S15－倚天」火熱開啟！

下週二（5/5）將正式啟動全新伺服器「S15－倚天」，國戰時間為每週四20:00－21:00、週日20:00－21:30，邀請玩家進入三國時代，稱霸天下！為歡慶新服上線，官方也推出一系列限時活動，活動期間內於任意伺服器創角即可領取神秘大禮，於新服「倚天」角色達到55級，還有機會限量魏、蜀、吳「情義相挺紀念酒」！

「最神坐騎，送給台灣最神的你」於活動期間的每週在官方粉絲團以直播進行抽獎，為保障玩家權益，全程皆有律師公證，採最公平、公正方式抽出幸運兒！除此之外，後續官方也將帶來一系列歡慶活動，回饋長期情義相挺的玩家，還有機會免費獲得超稀有技能書！更多活動詳情與抽獎規則可至《三國群英傳M》官網與官方粉絲團查詢。

「S15－倚天」火熱加開(圖/遊戲新幹線 提供)

(科技)