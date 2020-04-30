陸美瑞德西韋的研究差異大，美國研究指出，使用該藥的患者恢復速度較沒用的快31%，但是大陸卻持相反意見，對此，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，大陸方面並沒有完成臨床試驗，在一個不完整實驗得到的結果，在科學上無法完全認定。

陸美瑞德西韋的研究差異大，張上淳說，因為大陸沒有完成臨床試驗，到後來個案越來越少，他們也同時進行多樣臨床試驗，這樣一個不完整的臨床試驗得到的結果，在科學上沒辦法完全認定這是可靠、可信的結果。

美國國家過敏與傳染病研究院公布，新冠肺炎患者使用瑞德西韋的恢復速度，比接受安慰劑的患者快31%，恢復的中位數為11天，接受安慰劑的患者則是15天。對此，張上淳指出，在藥廠主導下，歐美都進行共同的臨床實驗，台灣也參與了後面的部分，目前有10個案例進入此臨床實驗。

目前看來，此臨床實驗美國已有初步結果，5天治療與10天治療結果其實差不多，並不需要每個病患都用到10天，臨床上可改善已達50%至60%，且愈早給藥效果愈好，早和晚給藥者，14天可出院比率為62%和49%。此藥副作用部分是噁心及肝功能上升，有3%病人因肝功能上升而停藥，但整體而言仍是目前看來比較有希望的藥。

張上淳表示，因此當初也跟大家說，可能要等全球性的研究做完，才能看到更具完整性的結果。

(中時 )