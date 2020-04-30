交通部1968公布51連假防疫熱點，其中高雄22處，大多都是夜市。不過，令人詫異的是，沒有營業的鳳山青年夜市，竟然有在其中，令人百思不解。對此，高市觀光局長邱俊龍表示，希望中央公布前，能先與地方多溝通，另外市府組成的「快速反應小組」，將在連假期間監控，並有20多個口袋名單熱點，但選擇不對市民公布，原因是盼兼顧觀光與防疫。

鳳山青年夜市早在前幾年就關閉，大多攤商轉移陣地到前鎮區另開設鳳山凱旋青年夜市，事後有部分攤商籌組「打狗文創市集」在鳳山青年原址做生意，但因違法屢遭檢舉，最後市府強制開罰，只好黯然退場。

因此，早已沒有營業的鳳山青年夜市，哪來的人潮？莫非是如台南市長黃偉哲說的「是人多還是阿飄多？」鳳山當地民眾也說，當地附近都為住宅區，夜市早已沒營業，到了晚上更是冷清到恐怖，根本沒人會「到此一遊」。

邱俊龍則指出，站在高市府的立場而言，希望中央在選擇熱點前，如果能夠事先與地方政府多點溝通，再來對外公布，相信結果會更加完善。

邱俊龍提到，高市府跨局處成立「快速反應小組」，在連假這3天，如果有新的熱點，會主動回饋給中央知道。他坦言，「快速反應小組」有心中有一個熱點名單，但不會對外公布，一來是怕引發民眾恐慌沒人要觀光，以及影響商機，二來是要兼顧防疫工作。

邱俊龍透露，市府版熱點有20多個熱點，類型如風景、夜市、商圈、公園、市場，由各地點所管轄的局處進行監控，評估何時為尖峰時段，或是有人潮擁擠的時候，必須立即先回報「快速反應小組」的Line群組。

邱俊龍重申，這些景點的人流經過判斷會統一彙整，回饋給中央，不會由市府這邊來公布，希望由中央統一發布，「免得地方做地方的，中央做中央的」。

(中時 )