櫃買中心今（30）日表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，為讓櫃買市場投資人隨時掌握國際市場變化及台股市場投資趨勢，櫃買中心繼本年3月起將「109年度櫃買市場投資人講座」改採網路轉播方式辦理後，預計將於5月5日（下周二）再次與日盛證券合作舉辦線上投資人講座。

櫃買中心並表示，此次說明會將安排知名的專業講師針對台股趨勢展望及櫃買ETF商品之投資訣竅等主題進行專題演講，讓投資者能夠深入了解櫃買市場現況及特色，並如何運用指數化商品進行投資，相信對投資大眾進行更多元的資產配置會有很大的助益。

有關本次櫃買市場投資人講座宣導影片，將於5月5日放置於櫃買中心網站，歡迎投資人至櫃買中心網站之「櫃買影音專區」觀看（網址：http://www.tpex.org.tw；首頁\櫃買影音\投資人講座）。專題演講內容如下︰日盛投顧鍾國忠總經理主講「台股趨勢展望，主流產業分析」；永豐投信林珈伶協理主講「ETF投資與策略-櫃買ETF商品介紹及投資訣竅」。

(工商 )