有立委反應政府將口罩部隊留在台灣，導致廠商產製的口罩不能外銷，疫情指揮中心指揮官陳時中回應，現階段口罩仍以國人防疫需求為優先。

有立委指出台灣製的口罩只能以專案方式，外送至與我友好國家，認為廠商至今不准外銷，市場占有率恐慢人一大步。陳時中回答，目前台灣的口罩產能約每日1700萬片，雖已達到供一月一中月平衡點，但熔噴不織布原料等仍需有些儲備，以免產線有問題造成台灣口罩短缺，現階段口罩仍以國人防疫需求為優先。

(中時 )