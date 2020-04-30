口罩日產1700萬片不准外銷 陳時中曝原因 15:022020/04/30 中時 李怡芸 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩日產1700萬片不准外銷 陳時中：防疫優先。示意圖為善存科技公司在疫情爆發後研究開發醫用口罩，順利通過檢測，加入口罩國家隊，市長鄭文燦7日視察讚是防疫典範。（資料照 蔡依珍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有立委反應政府將口罩部隊留在台灣，導致廠商產製的口罩不能外銷，疫情指揮中心指揮官陳時中回應，現階段口罩仍以國人防疫需求為優先。 有立委指出台灣製的口罩只能以專案方式，外送至與我友好國家，認為廠商至今不准外銷，市場占有率恐慢人一大步。陳時中回答，目前台灣的口罩產能約每日1700萬片，雖已達到供一月一中月平衡點，但熔噴不織布原料等仍需有些儲備，以免產線有問題造成台灣口罩短缺，現階段口罩仍以國人防疫需求為優先。 (中時 ) #口罩 #外銷 #陳時中 #立委 #1700萬 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 適時摘下口罩 身體更健康 04:102020/04/26 生活新聞 善用吹風機漱口水 口氣罩得住 04:102020/04/26 生活新聞 口罩掛耳線太短 宜縣衛生所可換 01:182020/04/28 台北基宜花 效率驚人！網敲碗口罩APP新功能 唐鳳做到了 12:272020/04/28 政治 短評／政治陳時中 04:102020/04/29 時論廣場 台灣參與WHA發言機率不到50％ 陳時中：若美國作主的話.. 11:122020/04/29 政治 5／4第7輪口罩預購起跑 在全聯全家口罩一次領還免運 14:232020/04/29 科技 被日媒點名下屆台北巿長 陳時中12字回虧 14:282020/04/29 生活 社論／你被陳時中洗腦了嗎？ 04:102020/04/30 時論廣場 防疫表現亮眼！媒體人兩句話形容陳時中 10:372020/04/30 政治 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。