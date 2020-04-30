台北市大同區迪化街近日傳出1名男子遭人騙到大同區一處民宅，遭8名惡煞持棍棒痛毆致死，涉案7名嫌犯第一時間分別駕2輛車往新北市石門地區逃逸，途中一輛車卻不慎自撞，一夥人也被隨後趕到的警方逮捕。

警方調查，李嫌供稱，因張男積欠父親債務20萬元，所以才會找人將張約出並失手將人打死，但警方卻打臉，李父在2004年過世，當時張才5歲，5歲孩童不可能積欠巨額債務。李嫌自知遭拆穿，便改口供稱，因為他要張男與另名男子收取100萬債務，懷疑張侵吞20萬元，另名男子則將剩餘的80萬吃走，所以才將張約出質問，最後失手將人打死。

警方將李男（中）等涉案7人移送法辦。

警方查扣嫌犯作案用的球棒，發現鋁棒被兇嫌打到整支變形，可見用力過猛。

警方表示，張男在28日晚間10時許接獲周姓友人邀約前往台北市迪化街一處民宅，2人共搭計程車前往。但等到張男一下計程車，李姓男子及一幫人早就站在車邊將他強押進入民宅。

張男被強押進民宅後，發現屋裡李男等8人分持高爾夫球桿、球棒，威嚇張男交出錢來，過程中張男一度想落跑，但還是遭李男壓制，並堅持要張母先匯10萬元過來，接著一群人持棍棒毒打張男。張母深夜接到電話嚇的照辦匯款10萬元，但沒想到兒子還是慘遭痛毆致死。

據悉，李男等人在毆打張男過程中，一旁還有人拿手機全程錄影，手段冷血兇殘，整整施虐過程約1小時，張男失去生命徵象，同夥有人報案，李男才發現自己闖下大禍，將犯案的球棒丟在巷內，接著駕車逃離現場。

李男等7人離開案發現場，又載了2名女性友人一同落跑，他們分乘一輛銀色轎車與黑色轎車往新北石門一帶逃逸，其中駕駛銀色轎車的19歲陳姓女子自以為被跟車，車輛失控衝撞路中央分隔島再撞上一旁學校護欄。警方隨即將車上4男2女協助送醫，同時控制另輛黑色轎車上的3人，而李姓男子也在場，便上前逮人，訊後依殺人、妨害自由以及恐嚇罪嫌送辦。

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(中時電子報)