中央疫情流行中心宣布今日無新增確診病例，已經是連續第5天沒有新增病例，不過新冠肺炎在其他國家仍迅速蔓延，多國認為世界衛生組織（WHO）一開始並沒有做出預警，是導致變成現在局面的主因，不過秘書長譚德塞在29日時反駁外界質疑，表示在1月時就有專家推斷新冠肺炎會有人傳人風險。

昨（29）日時譚德塞提出處理疫情的時間表，其中針對協助中國大陸隱瞞疫情及1月14日時推特PO文表示「沒有證據顯示人傳人」一文，想要對外界質疑做出回應。

譚德塞表示，這個貼文訊息只是通知外界當事國所通報的訊息，其實當天就有專家根據經驗推斷，可能會有人傳人的風險，接下來還強調WHO很早就對全球發出警告。

而譚德塞在最後還幫世界各國加油打氣表示，「有一件事還沒做，那就是還沒放棄」，他在今（30）日也重新召集緊急委員會，希望對於目前疫情做出評估，並做出相關建議。

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(中時電子報)