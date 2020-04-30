台中市沙鹿區昨天發生夫砍死妻自戕命案，台中地檢署檢察官今天會同法醫進行解剖，初步認定死者呂女遭利刃穿刺胸腹等處，大量出血致死；殺妻的李男尚未清醒，仍在加護病房醫治；2名在場幼兒飽受驚嚇，經犯保協助心理輔導。檢警查扣夫妻兩人手機及現場3把刀送鑑識，並深入調查釐清案情。

住在沙鹿區1處透天厝社區的31歲李男在上市公司上班、29歲呂姓妻子在印刷廠工作，兩人育有5歲、2歲的兒子，夫妻在29日凌晨爆發激烈爭吵，經鄰居報案，警方到場，呂女倒臥血泊，李男情緒失控，持刀自戕猛刺腹部。呂女全身多處刀傷及撕裂傷，器官損傷，送醫不治；李男的頸、手及腹部等多處穿刺傷、腸子外露，傷勢嚴重仍在加護病房醫治。

台中地檢署檢察官今天會同法醫進行解剖釐清案情，據了解，解剖初步認定，呂女全身多處刀傷，致命原因是胸腹等處遭利刃穿刺，大量出血致死，傷口與現場扣案的1把利刃吻合，檢警並將現場查扣的夫妻兩人手機送數位鑑識，釐清案情。

據了解，兇案發生時，在場的兩名幼童飽受驚嚇，目前安置於外婆家。檢方已聯繫犯罪被害人保護協會台中分會將適時提供家屬法律協助、補償及心理諮商輔導等資訊。

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