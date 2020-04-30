投票結果。

2014年發生的太陽花學運「323占領行政院」事件，高院28日二審判決逆轉一審結果，魏揚等人各被判刑3-5個月；判決關鍵在於，雖相關人等口口聲聲主張「公民不服從」、「造反有理」，但高院強調，所謂公民不服從僅止於學理上的討論，台灣法律並無此概念，法官判決只能依法不能造法，無法用公民抗爭判決無罪。

對此，國民黨表示肯定，民進黨則稱高度遺憾，將聲援並支持相關當事人爭取應有權益。而中時電子報發起網路投票，要徵詢網友們對這個議題的看法，投票共有4910人參與，有4501人不認同民進黨聲援太陽花的行為，占總投票數的91.67%；而有399人表示對民進黨挺太陽花感到認同，占總投票數的8.13%；另外有10人對這個議題沒有意見。

投票結果顯示，大部分的網友對於民進黨聲援並支持太陽花相關人士是相當反感的，認為應該要交由司法做公正的判決。

(中時電子報)