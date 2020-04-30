因應國家中山科學研究院轉型為行政法人後，恐成為《國家機密保護法》漏洞，外泄國防機密，行政院長蘇貞昌今於行政院會拍板通過「國家中山科學研究院設置條例第三十三條之一」修正草案，明定中科院所屬人員比照國防部人員，出國應申請核准，且國防科技渉密人員不得前往陸港噢，以有效落實管控。

所屬人員出國（境）應經申請核准，以有效落實管控作為。

中科院是國防科技最高的產製研發單位，中科院去年自行下架5000多筆出國管制名單，其中有15人過境香港，遭質疑有外洩國防機密疑慮，國防部認為中科院所屬人員有實施境管必要，提案修法加強管理。

「國家中山科學研究院設置條例第三十三條之一」修正草案，明訂明定中科院人員應經該院核准，始 得出國（境），並授權國防部訂定有關申請、核准條件、程序、廢止及其他應遵行事項之辦法。

國防部指出，此次修法主要考量中科院為國家最高國防科研單位，服務於該院人員所涉機密資訊程度，不亞於國防、外交、國家安全等主管機關人員，應比照國防部人員出(國)境管制作法，所屬人員出國（境）應經申請核准。

內政部次長陳宗彥說，修法完成後，內政部會配合中科院增加涉密人員管制，把管制名單提供給內政部，並納入境管名單，防止再發生所屬人員出境涉密。

(中時 )