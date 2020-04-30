正濱漁港色彩屋、和平島公園賞奇岩、觀音山大吸芬多精！初夏來臨，走訪北海岸，搭乘小巴看美麗大自然！因受疫情影響，國內旅遊模式逐漸改變，1至4人即可成行的小團旅遊模式正夯，北觀處輔導旅行業者推出「台灣觀巴」觀音山及基隆和平島共計3條一日遊新路線，天天出發，5月底前參加，4人成行1人免費，還贈送限量好禮。

和平島公園-奇岩之美。（圖取自北觀處官網）

為推廣「2020脊梁山脈旅遊年」及延續「台灣經典小鎮」主題，行銷轄管之觀音山及和平島公園，北觀處首度輔導創新旅行社及怡容國際旅行社加入「台灣觀巴」系統，新增3條一日遊路線，包含「擁抱觀音山～漫遊左岸一日遊」、「繽紛海港~秘境基隆一日遊」及「愛遊和平島北海岸基隆一日遊」。

觀音山硬漢嶺眺望淡水河口。（圖取自北觀處官網）

以觀音山及基隆和平島為遊程主軸，串聯新北市及基隆市知性及休閒景點如十三行博物館、八里渡船頭老街及左岸公園、象鼻岩、深澳鐵道自行車、二砂灣砲台、正濱漁港色彩屋、國立海洋科技博物館、潮境公園等，另視季節安排至觀音山休閒農園採綠竹筍或柚子及品嘗風味餐，藉由「台灣觀巴」帶領遊客深度體驗在地特色。

台灣觀巴車輛外觀。（圖取自北觀處官網）

北觀處表示，轄區內「台灣觀巴」有半日、一日遊等6條路線，車上有專人導覽解說或提供多語言語音導覽及免費WIFI等貼心服務。不開車即可輕鬆遊觀音山林梢步道賞自然生態及登硬漢嶺鍛鍊腳力、和平島公園尋找人面獅身岩、豬頭岩、海豹岩等十大守護岩及海蝕地景、在夏季於全台唯一海水泳池泡水消暑、野柳女王頭、俏皮公主、燭台石等獨特奇岩之美、金山獅頭山公園賞海上燭台及多泉質溫泉泡湯體驗。

和平島公園。（圖取自北觀處官網）

同時搭配周邊如十三行博物館、二砂灣砲台、國立海洋科技博物館等知性景點，正濱漁港色彩屋、象鼻岩等熱門打卡點。「台灣觀巴」觀音山及基隆和平島3條新路線將於5月1日正式開賣，於5月1日至5月31日報名參加該3條「台灣觀巴」行程，享買三送一優惠或不分平假日4人成行1人免費，限額100名，另北觀處加碼贈送實用小背包！

和平島豆腐岩。（圖取自北觀處官網）

北海岸另有「基隆港、野柳、北海岸半日遊」、「北海岸、野柳、淡水一日遊」及「金山溫泉養生樂活一日遊」等3條「台灣觀巴」行程，歡迎遊客多利用「台灣觀巴」探訪多樣旅遊元素的北海岸。緊接的就是母親節，不妨來趟小旅行，然也需謹記，外出時最好戴口罩，也需僅記維持好社交距離，勤洗手，這樣旅遊才安心。

(中時電子報)