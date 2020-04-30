紐約布魯克林一間殯儀館外的貨車上驚現數十具屍體堆疊，由於貨車上沒有冷凍設施，加上屍體已放置一段時間，屍水不斷滲出，現場臭氣沖天，鄰居受不了趕緊報警。

紐約一間殯儀館外的貨車上驚現數十具屍體堆疊，由於貨車上沒有冷凍設施，加上屍體已放置一段時間，屍水不斷滲出，現場臭氣沖天，鄰居受不了趕緊報警。

紐約布魯克林克萊克利殯葬服務葬儀社外的2輛U-Haul貨車堆滿遺體。

綜合《紐約時報》（New York Times）、《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約警方昨日在布魯克林（Brooklyn）克萊克利殯葬服務（Andrew T. Cleckley Funeral Services）殯儀館外的2輛貨車上，發現40至60具堆疊遺體，這些用屍袋裹起來的遺體不只放置在貨車廂內，部分屍體更直接擺放在殯儀館地板上。

由於這2輛隸屬於倉儲公司U-Haul的貨車並沒有冷凍設備，加上已放置一段時間，遺體已開始腐爛，甚至不斷滲出屍水，難聞的氣味逼得附近商家打電話報警，紐約市警察局（NYPD）周三上午11時左右接獲報案，之後會同其他單位對這起事件展開調查。

有關單位透露，目前尚不清楚當中有多少具遺體死於新冠肺炎，不過住附近的戴皮特羅（John DiPietro）表示，在新冠肺炎疫情大流行的這段期間，這些遺體已經擺放在貨車裡長達數周。他批評這樣任由遺體腐爛的做法非常不人道，「你不會這樣對死者，那可能是我的爸爸、我的哥哥。」

布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）不願透露這起案件的任何細節，只表示需要更多葬儀社人員、停屍間、屍檢人員、神職人員幫忙。他說，用這樣毫無尊嚴的方式對待死者「令人完全無法接受。」

紐約警方到現場後，將明顯開始腐爛的遺體改安置在冷凍貨櫃車內。（圖／美聯社）

一名匿名官員透露，葬儀社是因為存放遺體的冰櫃故障，才將遺體堆放在貨車內，除了這2台沒有空調的貨車，葬儀社另外2台冷凍貨櫃車也放滿了遺體。殯儀館員工指出，原本這些遺體要被送去火葬場火化，不過最後卻沒有人來載走。

《紐時》報導，隨著新冠疫情升溫，紐約殯葬系統，包含醫院太平間、墓地、火葬場等近幾周來神經緊繃，因為新冠病毒至少奪走1.4萬人性命，是自20世紀初西班牙流感以來，紐約所經歷的最致命的單一事件。

殯葬業者壓力尤其大，每天必須應付不斷從醫院、療養院送過來的遺體，數量之多，讓業者來不及火化或下葬，部分業者出動冷凍貨櫃車，另外有葬儀社將禮拜堂改建為臨時停屍間。

(中時電子報)