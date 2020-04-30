家扶基金會停辦全國自強母親表揚活動，由北台中家扶中心獻上祝福給玉秀媽媽，肯定她以醫院清潔工微薄薪資扶養2名子女、2名姪兒及年邁雙親，慈愛光輝足為表率。執行長何素秋表示，希望自強母親的慈愛光輝能成為療癒人心的力量，無論順境逆境，家扶都會陪伴。

家扶基金會扎根台灣70年，每年從2.8萬戶貧困家庭中遴選自強母親，彰顯其逆境艱辛卻充滿向陽力量的堅韌精神。北台中家扶中心由扶幼主委張演華及主任劉正文，代為表揚獲選2020全國自強母親「玉秀媽媽」，讚揚她以雙肩撐起全家，在逆境中不畏艱辛，持續進修學習。

玉秀媽媽原在醫院從事清潔工作，以微薄的薪水扶養2名子女、2名姪兒及年邁雙親。護理長多次鼓勵並大方出借課程費，讓玉秀媽媽取得居家服務員資格，成功轉職為加護病房大夜班看護，利用早上兼職做打掃工作，每天僅睡4、5個小時的生活度過了3年之久。

玉秀媽媽利用工作之餘勤於溫書，順利考取照顧服務員證照。玉秀媽媽也將護理專業展現在父母的健康照護上，父母年邁身體機能退化，近10年期間父母前後接受心導管手術，父親聽能退化配戴助聽器，母親患糖尿病需每天注射胰島素，全由玉秀媽媽一手打理照護。

崎嶇人生道路走的辛苦，生命路途中遇見了許多短暫的貴人，玉秀媽媽說，自己非常感謝北台中家扶中心陪伴家人走了10年，宛如人生路上的每一盞路燈，一路的陪伴著，照亮道路，讓一家人能夠勇往直前。

(中時 )