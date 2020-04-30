新冠肺炎(COVID 19)爆發至今，確診與死亡人數不斷增加，造成全球恐慌，各界都齊心防疫，金寶(2312)今舉行產品發表會，並展示推出結合3D印列、AI人工智慧等高科技研發經驗與長期全球佈局優勢下所推出的系列防疫產品，包括呼吸器、3D防護面罩、額溫測量鏡，防疫機器人等，希望讓防疫以更「科技」與「智慧」的方式，為社會盡心力，共同增援防疫最前線。

金寶電子總經理沈軾榮指出，從這次新冠疫情更突顯生產地集中在一個地區是有風險，金寶在泰國，菲律賓和巴西等地醫療認證的廠房，有利於未來防疫產品的生產。

成立於1973年的金寶電子，目前已是東南亞最大的EMS（電子製造代工廠），更積極朝OEM Plus（代工升級）方向發展，這次新冠肺炎疫情在全球延燒，發現各地對於醫療產品的需求大增，更結合旗下三緯國際、新世代機器人暨人工智慧與麗寶大數據…等子公司長久累積的實力，設計出從個人到企業，不同層次需求的多元化防疫產品，為公司營運注入新動能外，也在全球防疫上給予一臂之力。

在呼吸器方面，金寶電子結合電子產品和醫美生技產品開發經驗，並運用3D列印技術生產部分零組件，目前生產廠區通過醫療器材品質管理系統標準ISO13485認證，確保產品符合使用規範。在產品設計上，以簡潔易懂的介面，讓醫療人員因應不同使用者需求，調整呼吸頻率及供氣量，提供病人自主呼吸時的壓力支持。在價格上，相較傳統呼吸器高昂的成本，以更彈性的選擇，做為專用醫療呼吸器不足的替代方案，滿足各醫療機構需要大量呼吸器的緊急需求。目前該產品已計畫在集團旗下的泰國、菲律賓以及美國等廠區進行生產供應。

在防疫機器人方面，金寶研發讓具人工智慧的機器人進入日常生活，從協助測量體溫、環境消毒、重物運送，到醫院內運送檢體、協助衛教工作，甚至進入家中成為溫暖和療癒的新成員等。其中搬運型和消毒型機器人，是全球少數獲歐盟EN60601認證的醫療設備，UVC紫外線殺菌機器人搭載具有CE、UL及CSA認證的UVC紫外線配件，則成為UVC紫外線殺菌機器人。運用機器人能自主移動和定時駐留特性，搭配大功率紫外線滅菌光，進行紫外線殺菌作業，能達到最大消毒範圍，讓防疫零死角。

(時報資訊)