瑞昱(2379)今(30)日舉辦法人說明會，有鑑於產品組合廣、加上客戶分布，首季受到新冠肺炎影響有限，單季每股獲利3.21元，單季毛利率為42.2%，相較去年第四季衰退1.7個百分點，主要因素為產品組合的關係，首季除PC產品有季節性衰退外，其餘產品均維持穩健。

瑞昱第一季營收為159.28億元，季減少4.5%、年增加24.1%，除PC相關產品有季節性衰退外，其餘產品均維持穩健，第一季毛利率為42.2%，相較去年第四季衰退1.7個百分點，下滑主要因素為產品組合，但仍處於公司歷史合理區間範圍內，單季營業利益為14.5億元、季減少19%、年增加21.2%，單季淨利為16.31億元，季減少0.7%、年增加18.3%，每股盈餘為3.21元。

瑞昱第一季庫存天數由75天增加到80天，發言人黃依瑋指出，主要是因為市場能見度降低，很多情況下瑞昱必須有適當的備貨，但仍在合理範圍內，今年過完農曆年後，新冠肺炎疫情出現，導致整體市場能見度低，但整體來說，瑞昱因產品種類多、客戶分布廣，故受到疫情的影響比較不會這麼明顯。另外針對疫情，瑞昱已經做好準備，公司一切營運正常，在疫情期間，也深入了解客戶需求，目前疫情確實多少有影響，但並無失控的危機。

瑞昱五大產品線包括無線網路(包括WiFi、藍芽等)、Switch轉接器晶片、電視晶片、車用乙太網路與音訊Audio Codec。

(時報資訊)