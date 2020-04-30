下周國際新聞事件

05/04　周一 Markit南韓4月製造業PMI

Markit歐元區4月製造業PMI終值

美國3月工廠訂單

05/05　周二 澳洲央行利率決議

美國3月貿易收支

Markit美國4月服務業/綜合PMI

ISM美國4月非製造業PMI

業績報告:華特迪士尼

05/06　周三 API原油庫存報告

德國3月工廠訂單

Markit歐元區4月服務業/綜合PMI

美國ADP就業報告4月

EIA原油庫存報告

業績報告:通用汽車Paypal

05/07　周四 日本央行貨幣政策會議紀錄

澳洲3月進出口、貿易收支

德國3月工業生產

美國請領失業救濟人數報告

業績報告:任天堂

05/08　周五 日本3月家庭支出、平均現金所得

Jibun Bank日本4月服務業/綜合PMI終值

澳洲央行貨幣政策聲明

美國4月非農就業報告、失業率

(時報資訊)

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