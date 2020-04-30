下周國際新聞事件
05/04 周一 Markit南韓4月製造業PMI
Markit歐元區4月製造業PMI終值
美國3月工廠訂單
05/05 周二 澳洲央行利率決議
美國3月貿易收支
Markit美國4月服務業/綜合PMI
ISM美國4月非製造業PMI
業績報告:華特迪士尼
05/06 周三 API原油庫存報告
德國3月工廠訂單
Markit歐元區4月服務業/綜合PMI
美國ADP就業報告4月
EIA原油庫存報告
業績報告:通用汽車Paypal
05/07 周四 日本央行貨幣政策會議紀錄
澳洲3月進出口、貿易收支
德國3月工業生產
美國請領失業救濟人數報告
業績報告:任天堂
05/08 周五 日本3月家庭支出、平均現金所得
Jibun Bank日本4月服務業/綜合PMI終值
澳洲央行貨幣政策聲明
美國4月非農就業報告、失業率
(時報資訊)
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