高雄市長韓國瑜近期全力防新冠肺炎疫情擴散、努力抑制逐漸升溫的溫度所引起的登革熱，但近期雜誌公布民調卻墊底，也讓名嘴陳揮文大感不滿。直言他就問大家一句話就好，「民調那麼高，高雄之前一樣淹大水，綠營執政那段時間，生活有比較好嗎？」。

據《遠見》雜誌本月公布的民調顯示，新北市長侯友宜此次防疫滿意度高達88.3%，台南市長黃偉哲則有82.1%的滿意度，其次為桃園市長鄭文燦76.6%、台中市長盧秀燕的62.6%、台北市長柯文哲的47.3%、高雄市長韓國瑜的37.1%。

陳揮文說，自韓國瑜2018年12月25日當上高雄市長後，至今才一年多，高雄今天會爛成這個樣子，是韓國瑜害的？綠營過去主政高雄二三十年，韓只有一年多的，是要他能做出什麼傲人建設？他是要負什麼責任？

他解釋，自己很早在2006年就已經跟韓國瑜說了，各項民調都不用去信，「陳菊過去在高雄民調好不好？賴清德在台南民調好不好？」各種民調都好得不得了，但他要問台南、高雄人，「你們那段時間過的好不好？」。

陳揮文強調，「民調再高，台南一樣淹水患，高雄一樣有登革熱疫情，韓國瑜既然登革熱壓制得還不錯，那還讓民進黨回高雄？這真的好嗎？他認為高雄過去的舉債高居全國第一，即便韓國瑜再怎麼補救，也補不回這些錢坑路洞」。

他也替台南市長黃偉哲抱不平，稱他這幾天頻頻喊「景點APP」將台南畫入太多，，對於黃市長口頭呼籲中央，卻不太受理睬，陳坦言地方縣市首長的權限其實有限，能處理的的不多。

對於罷韓團體開嗆，一定要讓韓國瑜下台，陳揮文卻點名3人表示，「不管下一任高雄市長是誰？副院長陳其邁、立委趙天麟，甚至是尹立，他都無所謂了，這是高雄人共同的選擇，共同要去承擔，他不想再管了」。

(中時電子報)