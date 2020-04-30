印度撤僑班機將在5月4日晚間7點由華航執飛，前往新德里載回滯留民眾，但有民眾反應沒有在名單內，外界質疑名單何來，還有多少人滯留在印度？疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，由於交通問題，包機僅能飛到新德里。

陳宗彥表示，一開始向外交部登記有295位，自行訂位有140多位，但印度當地有些封城、航班、火車停開的問題，外交部和當地社團僅能盡力協助相關交通問題，包機仍僅能飛到新德里。

(中時 )