印度撤僑班機接滯留台人 指揮中心：僅能飛新德里 15:092020/04/30 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航將以專機方式前往印度撤僑。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度撤僑班機將在5月4日晚間7點由華航執飛，前往新德里載回滯留民眾，但有民眾反應沒有在名單內，外界質疑名單何來，還有多少人滯留在印度？疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，由於交通問題，包機僅能飛到新德里。 陳宗彥表示，一開始向外交部登記有295位，自行訂位有140多位，但印度當地有些封城、航班、火車停開的問題，外交部和當地社團僅能盡力協助相關交通問題，包機仍僅能飛到新德里。 (中時 ) #新德里 #滯留 #僅能 #撤僑 #班機 也許您會感興趣 推薦閱讀 華航印度撤僑專機 5月4日載南亞台人回台 08:032020/04/26 生活 印度撤僑專機5月將返台 華航：全力辦理 13:492020/04/26 生活 印度全境封鎖至5月 外交部協助國人返台後將集中檢疫 13:512020/04/28 政治 24台人滯留馬爾地夫 指揮中心曝返台困難點 15:012020/04/28 生活 基隆廟口人流管制 攤商盼放寬 04:102020/04/29 地方新聞 滯留印度30名台僑 今晚自韓轉機返台 22:532020/04/29 社會 滯印30人返台 回家感覺真好 04:102020/04/30 生活新聞 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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