美國一名37歲媽媽鮑爾（Roo Powell），在一家科技公司上班，育有3個兒女，其中老大已在念小六，兩年前，因為公司團隊攔截一位12歲少女與一名40歲戀童癖的私信對話，讓她假扮成15 歲少女上網「釣狼」。

據「今日頭條」報導，鮑爾發現那名戀童癖大叔與少女，不是單純只是在聊天，而是在引誘她拍下不雅照與影片，然後再傳給他欣賞，不論是少女的父母或學校老師，都沒有發現。

美國一名37歲媽媽「變臉」後，年輕了20幾歲，果然釣到不少戀童癖色狼。（圖／翻攝自今日頭條）

鮑爾的團隊發現後非常震驚，更訝異戀童癖男子，誘騙少女輕而易舉，由於鮑爾的公司巴克（Bark）主要業務是利用人工智能對網絡上有關誘騙與性侵進行監測，為了讓家長與學校知道，又不想傷害受害者及其家庭，於是巴克就成立一個「捕狼隊」，並指定由鮑爾負責。

鮑爾假冒一個少女帳號，並虛構自己是一個15歲的女孩莉比（Libby），再PO上自己修圖過、看起來像年輕20多歲的照片，還買了青少年喜歡穿的衣服和首飾，以及學習青少年的行為舉止，然後開始展開捕狼行動。

不料，帳號發佈的第1個小時，就7名成年男性私訊「Libby」，有人發訊問「妳內衣穿多大？」，有人性騷暗示「我想知道如果你的XX在我的XX上會是什麼樣？」，還有人直接傳來「自拍的生殖器」照片，短短9天內釣出92名戀童癖男子私訊她。

(中時電子報)