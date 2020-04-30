亞洲低成本航空領導品牌AirAsia自三月下旬以來，集團內282架飛機幾乎都在亞洲各地機場處於休眠狀態，無法飛行的這段期間，AirAsia的飛機都在做什麼?

AirAsia集團工程負責人Banyat Hansaku表示，雖然我們的機隊處於休眠狀態，但維護這些先進技術的機械仍有許多要做。我們需要確認再次飛行的時刻，所有飛機都處於良好的狀態。

「在這個充滿挑戰的時刻，控管這些飛機是我們面臨的第一的大問題。這些279架飛機，我們要停在哪裡？我們最大的樞紐機場是吉隆坡跟曼谷，但是吉隆坡第二國際機場跟廊曼國際機場也沒有足夠的機位來停放我們所有的飛機。」

在吉隆坡，他們決定將部分飛機停放在貨機的機位，而由於廊曼國際機場的跑道也已經成為臨時的停機坪，經過討論他們將飛機停至附近的機場，例如普吉島跟芭提亞機場。

同時還必須確認每一台飛機的停放時間，因為休眠時間少於1個月、1-6個月之間、超過6個月的維護方式是不一樣的。

Banyat Hansaku表示，雖然我們的飛機大部分是休眠1個月以及1-6個月之間，但我們仍然必須確保每個輸紐機場都有飛機隨時在役，以確保隨時可進行人道主義援助、救災（HADR）、貨運或者是包機的任務。

等確認每台飛機的停放位置以及期間後，下一步他們必須確保飛機的安全性，機艙以及任何暴露在外的部分，都需要使用製造商認可的防護設備進行屏蔽，以確保飛機不會被灰塵、昆蟲、鳥類或者是其他任何會損壞飛機系統的異物侵害，包含發動機、輔助動力裝置（APU）的出入口、大氣數據探針、以及著陸齒輪等。

工程師每天都會對飛機進行檢查以確認無異常，其中包含飛機機油或液壓油是否有洩漏、同時確保裸露在外的設備是否完好無損。 除了日常檢查之外，還需要定期沖洗飛機零件以及清潔大氣數據探針，以確保沒有殘留物的堆積，因為飛機在地面上大多都是靜止的。

「每天的檢查非常重要，因為我們無法掌握每天的天氣變化，以及大自然會給我們什麼樣的驚喜，例如在3月份公佈休眠不久，我的工程師團對就在廊曼國際機場的一台A330飛機的機翼下發現一個鳥巢。」

鳥類、蜜蜂或是其他昆蟲在閒置的飛機上築巢是全世界航空公司都會面臨的問題，所以這種情況並不罕見。他們立刻請來相關部門幫助我們將小小偷渡客安全護送離開飛機，過程中沒有任何動物受到傷害。同時為了確保飛機的機輪長期受壓不會造成爆胎，所以需要不定期將飛機向前、向後拖動，或者不時抬起來進行機輪旋轉，以釋放輪胎上的壓力。

工程師也會按照AAM中規定的時間表，定期發動飛機將APU通電，以隨時掌握飛機的健康狀況。

也為了因應長時間停留在地面，還必須重新配置飛機的某些裝置，例如關閉飛機的空氣閥與其他進氣口，以避免空氣進入機艙等。同時也需要斷開大氣數據偵測針與窗戶加熱系統的連接，以防止大氣數據偵測針受熱融化。

對於每天營運數百個航班的航空集團而言，這次的休眠也提供機艙深度清潔與保養的難得機會。目前機艙中所有可移動的面板都被打開且徹底清潔，包含機艙艙壁、廚房、洗手間、天花板、地毯、窗簾等，而機艙所有表面都使用消毒劑徹底消毒。

維護這麼大的機隊並不是一件容易的事情，即使這些飛機進入休眠狀態，也需要工程師團隊與地面工作人員24小時不間斷工作才能處理完畢。

「但休眠之後，就要想辦法走得更遠。等到疫情結束之後，我們就可以再次載客。在此期間，我們的任務是確保這些飛機的安全，為我們的客人提供良好的飛機維護。」 Banyat Hansaku說著。

(工商 )