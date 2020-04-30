知名單板滑雪品牌伯頓（Burton）與大陸PE巨頭高瓴資本30日宣布，雙方成立合資公司，共贏營運伯頓在大陸的業務。

新浪財經報導，伯頓是現代單板滑雪先驅，深耕單板領域多年，多角化經營下也從滑雪品牌變成全方位運動時尚品牌，與全球超過570家雪場合作。

伯頓在2004年正式進入大陸，如今看好2022年北京冬奧以及大陸力推冰雪運動的龐大商機，希望和在大陸有豐富的通路、人才、資源和經驗的高瓴資本合作開拓市場。

(工商 )