伯頓滑雪板與高瓴資本組合資公司 進軍大陸 15:112020/04/30 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名單板滑雪品牌伯頓（Burton）與大陸PE巨頭高瓴資本30日宣布，雙方成立合資公司，共贏營運伯頓在大陸的業務。 新浪財經報導，伯頓是現代單板滑雪先驅，深耕單板領域多年，多角化經營下也從滑雪品牌變成全方位運動時尚品牌，與全球超過570家雪場合作。 伯頓在2004年正式進入大陸，如今看好2022年北京冬奧以及大陸力推冰雪運動的龐大商機，希望和在大陸有豐富的通路、人才、資源和經驗的高瓴資本合作開拓市場。 (工商 ) #全球 #伯頓 #大陸 #高瓴資本 #單板滑雪 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情讓電影院倍加慘澹 04:092020/04/26 專題周報 新聞透視》留任阿通師 釋不踩紅線訊號 04:102020/04/26 政治要聞 劉志斌誤判大陸戰略 04:102020/04/26 時論廣場 陸惠台疫變 對兩岸台商區別待遇 04:102020/04/28 焦點新聞 觀念平台－經濟脫鉤說易行難 04:102020/04/28 產業特刊 美究責撤供應鏈 陸嚴陣以待 04:102020/04/28 兩岸要聞 陸對台政策 將朝兩極化 04:102020/04/28 兩岸要聞 玉山銀行榮獲「台灣最佳銀行」大獎 19:052020/04/28 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股 區間震盪機率大 04:102020/04/29 證券．權證 《半導體》實踐企業公民 台積電提供全球防疫資源與協助 11:592020/04/30 財經 財經熱門新聞 又一家撐不住！台南大億麗緻酒店6／30熄燈 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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