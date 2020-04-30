《重裝戰姬》為Komoe Game旗下的戰略養成遊戲，日前和《冥戰錄》以及「仙界大濕」聯名合作，接連推出了2名繁中版獨佔戰姬「林默娘」和「壞掉妹」，近日又將再度與台灣知名畫師ZECO合作，推出第3名繁中版限定戰姬「芸媚」。除此之外，遊戲也會同步開放「好友系統」，以及全新副本「紛爭地帶—協力作戰」，邀請玩家和好友攜手來打BOSS了！

以以少女 x 機甲題材打造的手遊《重裝戰姬》自上線以來經常釋出許多繁中版限定的活動，近日更是和台灣以機械、美少女、軍武做為題材的知名漫畫家皇宇（ZECO）進行合作，推出了全新的繁中獨佔戰姬—肉食系少女「芸媚」及其專屬機甲「HSMA 慕原」，「芸媚」擁有旺盛的好奇心，平時還愛喝珍珠奶茶、吃肉，還有類似於貓科動物，看到逃跑的東西就想追逐的習性，是一名喜歡撒嬌的獸耳少女。

此外，這次遊戲官方還同步推出了「好友系統」以及全新副本「紛爭地帶—協力作戰」，隨著日期的不同將開放「攻擊型－小林湯圓的假期」、「防禦型－索拉爾的挑戰」及「教團的威懾」，將會出現不同類型的最強BOSS，等著玩家與好友一同協力作戰！

(科技)