台中市福科國中等7所學校共10名學生日前組隊參加2020 VEX機器人世界錦標賽，榮獲世界第三。（盧金足攝）

市議員黃馨慧表示，從小培養孩子「動手做」教育，不但可以啟發學生創意、培養新領人才，讓孩子在興趣中結合專業。（盧金足攝）

VEX機器人世界錦標賽，台中市西屯區福科國中學生3人勇奪世界第3名，消息傳回學校，學生們同感驕傲。市府教育局長楊振昇、市議員黃馨慧30日到校祝賀並頒發獎狀表揚。黃馨慧表示，從小培養孩子「動手做」教育，啟發學生創意、培養新領人才，讓孩子在興趣中結合專業，踏出校園即就業，期待學生們能更上一層樓，繼續為中華民國爭光。

福科國中等7所學校共10名學生組隊參加2020 VEX機器人世界錦標賽，與來自世界152隊選手較勁，考驗機器人遙控技能、團隊合作、自動程式、競賽策略等綜合能力，榮獲世界第三。

楊振昇今日至福科國中頒獎表揚，肯定學生展現團隊合作精神、領導才能和解決問題的能力，強調教育不僅教導過去的知識，也應著重如何創新，透過探究及手作過程，獲得所需知識及技能，協助孩子迎接未知的未來，教育局強調科技及智慧教育，養成孩子的科技素養，訓練獨立完成並與他人合作，因應科技趨勢。

黃馨慧表示，從小培養孩子「動手做」教育，不但可以啟發學生創意、培養新領人才，讓孩子在興趣中結合專業，踏出校園即就業，正是國內教育環境轉類起點。期待學生們能更上一層樓，繼續為中華民國爭光！

VEX機器人世界錦標賽是目前世界規模最大的機器人比賽，由影響力廣泛的機器人教育與競賽基金會(RECF)主辦，組織者、支持者包括美國太空總署(NASA)、美國易安信公司(EMC)、亞洲機器人聯盟(Asian Robotic League)、雪佛龍、德州儀器、加利福利亞州立大學、卡耐基梅隆大學等一系列權威機構、企業與高校。

VEX智能機器人比賽是一項全面培養青少年STEM（科學、技術、工程、數學）的團隊競技活動，學習內容涉及機器人設計研發、構建、調試、編程、信息搜集等綜合技能，以具備國際競爭力，培養青少年各項能力。

(中時 )