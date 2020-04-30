陸美瑞德西韋臨床實驗結果差異大，該藥在大陸臨床試驗的負責人曹彬教授指出，相較於美國研究，大陸的研究更嚴格、科學性更強。大陸對患者用藥時機有要求，且美國的恢復指標太寬鬆，若將美治癒者讓陸檢測，恐是陽性。

日前世衛（WHO）在官網意外刊登，瑞德西韋在大陸臨床試驗失敗的消息，引起各界討論。但製藥廠吉利德釋出最新數據指出，新冠肺炎救命藥「瑞德西韋」，有正面效果，研究結果發現，使用該藥的患者，恢復速度較使用安慰劑者快31%。

針對陸美臨床實驗為何出現截然不同的結果，《今日頭條》引述瑞德西韋大陸臨床負責人曹彬教授接受《第一財經》專訪的談話，曹彬指大陸對新冠肺炎患者使用瑞德西韋的時機有要求，必須是在症狀出現後的12天內，更關鍵的是，美國研究對於臨床恢復的指標太過寬鬆，如把美國所謂治癒的患者讓大陸檢測，推估結果應是陽性。

曹彬表示，美國和大陸發表在頂尖醫學期刊《刺胳針》的研究與設計均為雙盲安慰劑對照，用藥的方法也相同，但美國試驗設計的指標是臨床恢復時間，對恢復的定義較寬鬆，大陸則明確訂定恢復的量表，相較之下，大陸瑞德西韋的研究更嚴格、科學性更強。

不過，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會上表示，大陸方面並沒有完成臨床試驗，在一個不完整實驗得到的結果，在科學上無法完全認定，目前看來瑞德西韋還是比較有希望的藥，但整體結果還是要等更完整的研究做完。

(中時電子報)