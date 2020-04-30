據黑龍江省公安廳微信公眾號訊息，2月27日凌晨4時，黑龍江公安部經偵局組織指揮廣東、黑龍江兩地警方展開人民幣假鈔案逮捕行動，在黑龍江省牡丹江市和廣東省汕尾、廣東惠州市等地共抓獲犯罪嫌疑人16名；在黑龍江省牡丹江市搗毀1個大型印刷據點和1個假幣專用紙張儲藏點，並查封大型假幣印製機器2台、假幣膠片1套24張和大批制假設備、原材料等，現場發現2005版人民幣百元面額假人民幣成品高達4.22億元，另外查扣假幣專用紙張6噸，成功破獲中共建政以來單案數量最大偽造假幣案。

由於案件橫跨黑龍江、廣東，兩地空間跨度、語言習俗、氣候條件都有巨大的差距，且查獲期間又遇到春節和大陸疫情暴發，該兩省又是此次疫情嚴重省份，為確保成功收網，又同時顧及防疫工作，讓調查專案組在調查過程中面對諸多不利因素，經過近三個月偵查，兩地專案人員聯合清查了假鈔集團的人員身份及其藏匿地點，也鎖定了印製假幣據點的位置。至2020年2月下旬，案件已初步具備收網條件，為防止假幣外流危害國家經濟和社會穩定，公安部經偵局統籌指揮，調集警力400餘警力，立刻收網。

(中時 )