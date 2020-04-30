在特斯拉2020年第1季度財報電話中，執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）以「法西斯主義」抨擊政府要人民留在家中，使工廠無法復工的命令。

馬斯克在回答分析員關于冠狀病毒大流行期間流動性的問題時，稱就地庇護令「強行將家中的人們侵犯其所有憲法權利。」

馬斯克表示，他擔心無法在公司位於加州弗里蒙特的工廠恢復運營，並表示，考慮到特斯拉在上海的工廠以外還生產大部分汽車，這種可能性應被視為「嚴重風險」。特斯拉最初表示，儘管有就地避難所訂單，該工廠仍將繼續營業，直到其所在的郡表示不能將其視為一項必不可少的業務。特斯拉工廠所在地的阿拉米達（Alameda）等六個郡最近將其就地避難所的訂單延長到5月底。

馬斯克早些時候曾在推特上發表過關于冠狀病毒大流行期間政府對公民的限制的言論，但在周三的電話會議上進一步表達了他的看法，同時鼓勵政府官員對基礎設施進行投資。他稱讚大陸擁有比美國「更好」的基礎設施。

馬斯克：「現在是時候思考未來，也要問，現在正在發生的事情是侵犯人民的權利嗎？」

「我認為人們對此會非常生氣，也非常生氣。這就像有人應該的，如果有人想住在很棒的房子裡，就應該允許他們住在房子裡，而不應該強迫他們離開。但是要說他們不能離開家，如果他們離開了就會被捕，這是法西斯主義者。這不是民主的。這不是自由。讓人們恢復該死的自由。」

在電話會議的另一點，他說：「因此，擴大庇護所的規模或坦率地說，我將其強行囚禁人們的家園，侵犯其所有憲法權利，但這是我的觀點，並以某種方式破壞了人們的自由那是可怕和錯誤的，不是人們為什麼來美國或建立這個國家的原因。什麼鬼東西。這是暴行，這是暴行。這不僅會對特斯拉造成傷害，還會對許多公司造成極大傷害。儘管特斯拉將度過難關，但許多小公司卻不會。」

舊金山灣區的命令並沒有說人們不能離開家，但確實限制了非必需的企業開放並禁止許多其他活動，例如大型集會。

隨著對經濟惡化的擔憂加劇，一些州，包括密歇根州和德州，都提出了抗議，要求保持內政。但是公共衛生官員警告說，重新開放得太快可能導致Covid-19案件重新加速發展並開發出新的熱點，可能使衛生系統不堪重負。

(中時電子報)