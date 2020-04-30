根據市調機構統計，北台灣2020年房市520檔新建案推案預估量約為2371億元，較2019年同期略增1百餘億元，年增幅約6％。住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市520檔推案量能恢復正成長，原因是329檔延推案量挹注外，疫情趨纋也是推升建商推案意願的關鍵之一。

根據住展雜誌統計，北台灣各縣市中，以新北市推案預估量最大，衝破千億元大關。新北市520檔推案依然集中在重劃區，尤以板橋江翠北側、新店央北、三重仁義與二重疏洪道、新莊副都心、淡海新市鎮等重劃區，都有多個新建案推出。

新北市520檔單一案量最大的是淡海新市鎮的「海上皇宮」，案量達140億元。其次是江翠北側重劃區立信、甲山林合作的「帝景」系列案，案量約110億元。若以區域來看，推案量較多的則是板橋、新店、新莊、淡水等地，四處推案量都達150億元以上。

台北市520檔推案量接近6百億元，其中約有150億元案量來自於延推案挹注。北市520檔以蛋白區推案比較踴躍，與329檔集中在蛋黃區的狀況恰好相反，又以大同、士林、文山等地的建案數較多、推案量也較大。

北市蛋白區預計在520檔開賣的建案，因區段條件還算不錯，所以業者在定價策略上非常勇猛，完全不受疫情擊衝擊、更未因近期北市房市人氣低迷影響信心，據悉，有多個建案將締造該路段新天價紀錄。至於消費者是否會買單？恐將是另一個挑戰。

桃園市約有435億元案量推出，主要集中在桃園、龜山等區；桃園的部份，以中路、小檜溪量體較多，而小檜溪新推案量能更超越經國特區，成為建商新寵兒；龜山則仍以A7為主角，產品則以首購房型為大宗。桃園單一量體最大的建案「禾悅花園」，案量達105億元。

大新竹地區520檔推案以新竹東區、竹縣竹北等地案量較多，而且產品多為中、大坪數房型，30坪以下的小宅供給量相對稀少。至於宜蘭、基隆等地，則分別約有33.8、20.4億左右案量。

何世昌指出，因有些建商預期氣溫升高後疫情可能趨緩，推案意願因此有升溫跡象。然而，520檔新釋出的建案開價普遍偏高、且中間坪數產品供給量明顯擴增，整體並不利於口袋較淺的首購族群。因此，接下來市況能否轉佳，除了要視未來疫情發展之外，可能要看口袋相對較深換屋客層能不能賞臉了。

(中時電子報)