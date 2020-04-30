新冠肺炎疫情期間全面防疫，民眾日常生活充斥疫情相關資訊，身心科醫師發現，不少民眾因此產生負面情緒，有年輕女性因每天戴口罩不能畫美麗妝容感到焦慮，也有強迫症患者產生過度洗手、恐懼人群等自律神經症狀，社會群體防疫的氛圍，加重上述身心症狀。

聯新國際醫院精神科醫師林博表示，有些民眾的恐慌，主要來自於對疾病的不了解，有些網路資訊被誇大渲染以及媒體報導，都可能強化民眾對疫情的觀感。心理師曾承翔則說，在身心症諮詢門診中，疫情對於原本有焦慮情況的民眾，的確多有影響，原本民眾是焦慮買不到口罩，現在是擔心疫情的未來發展。

曾承翔表示，民眾對新冠肺炎應有正確認識，對新聞資訊「可以接收，但不要全盤接受」，建議民眾不要一直緊盯著新聞看，如果原本有服用抗憂鬱或焦慮藥物，可以跟醫師討論藥物的調整，千萬不要自己擅自加重藥量，或是停止用藥。

(中時 )