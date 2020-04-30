新竹市長林智堅（左）今天前往訪視紓困申請狀況。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（左二）今天在總工會理事長莊鑑川（右一）的陪同下，前往訪視紓困申請狀況。（陳育賢攝）

因應新冠肺炎疫情，中央與地方推出包括3萬元補貼、即時安心上工與最高10萬元的「勞工紓困3箭」紓困貸款，新竹市在各職業工會協助下，已有超過1萬5000名勞工、近6成提出3萬元補貼申請，一般最慢7天內就能入帳。

市長林智堅今天在總工會理事長莊鑑川的陪同下，前往訪視紓困申請狀況時表示，市府積極推動各項勞工紓困措施，積極執行中央政策，推出以補貼、即時上工、貸款為主的「勞工紓困3箭」，希望為勞工朋友爭取最大權益與福祉。

他強調，在各大職業工會的熱心協助下，目前超過1萬5000名勞工已申請紓困補貼方案，預計3至7個工作天即可入帳，需要的勞工朋友千萬不要錯過。

此外，市府推出500個安心即時上工計畫，4月13日就已辦理全國首場媒合會，最高補貼新台幣1萬2640元，目前已進用130位勞工，他再次呼籲，在職的勞工如有需要可以申請10萬元的紓困貸款，第1年利息由勞動部補貼，市府將會攜手提供勞工朋友必要的協助，一同共度難關。

林智堅今天也親自體驗申請SOP，整體動線流程順暢，平均只要10分鐘即可完成申請，在最有效率的形況下一解勞工燃眉之急。

擔任外送員的何兆祥表示，他去年加入勞動力援助人員職業工會，因車禍讓他長達半年沒收入，康復後又因疫情嚴重影響生計，透過工會的主動聯繫，他從申請到紓困補貼入帳只花了兩天，超快速的效率讓他如獲得及時雨，他非常感謝市府與工會的積極協助，使勞工朋友得到重要的幫助。

勞工處長黃錦源表示，竹市符合紓困方案資格條件的申請人數，計有達2萬6346人，截至目前為止有近6成民眾、超過1萬5000人已提出申請，僅有少數個案因所得稅超過、投保年資中斷及未注意投保級距等問題未通過審核。

(中時 )