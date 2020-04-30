台中市停辦模範母親表揚，豐原區公所改為到府拍照及頒獎，讓受獎媽媽覺得「備受禮遇」！（王文吉攝）

中央流行疫情指揮中心建議停辦室內超過100人集會，台中市政府為避免群聚感染，取消模範母親表揚活動。豐原區公所從4月下旬開始，陸續安排攝影師逐戶拍攝全家福紀念照，並在母親節前由區長親自上門送禮祝福，高規格祝賀模範母親，受獎媽媽稱讚「備受禮遇」！

豐原區今年表揚40位模範母親，其中高齡100歲黃許玉蘭子孫滿堂。日前通訊軟體黃家群組發送全家福拍照通知，子女從各地相約回家團聚，留下同聚一堂幸福的笑容，拍照活動也讓黃媽媽提早感受母親節的氛圍，全家一起祈願疫情遠離，並祝福人瑞媽媽健康平安。

豐原區長徐照山表示，模範母親表揚是地方年度盛事，過去都在公所禮堂公開舉行。今年有40位模範母親，陪同出席的親友加上工作人員，至少400人湧入禮堂，為防室內群聚感染，不得已取消公開表揚，改為到府拍照及頒獎。

豐原區公所今年以「母愛恆久遠、幸福永流傳」為發想，安排專業攝影師到模範母親家中拍攝全家福並裱框，留下珍貴的溫馨畫面。另於母親節前由區長代表市長到模範母親家中親贈獎牌與合照等禮品，轉達市長的祝福。

(中時 )