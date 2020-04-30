配合東京奧運辦理的「2020台灣運動產業博覽會」，在東奧宣布延期後，不僅未順延舉辦，還從防疫紓困預算中額外追加5千萬預算，民進黨立委黃國書今質疑，東奧已延期，現在還適合辦博覽會嗎？且疫情當下，政府該做的是刺激體育經濟循環復甦，而非舉辦博覽會，呼籲紓困預算應把錢花在刀口上。

對此，體育署回應，會等520後再與中央疫情指揮中心討論是否續辦。

教育部體育署原訂今年7月17日至8月9日舉辦「運動產業博覽會」，但黃國書今舉辦記者會指出，台灣之所以要在今年舉辦運動產業博覽會，原因就出在今年適逢東京舉辦奧運會，預料全世界都將高度關注體育賽事，所以這當然是辦理運動產業博覽會的最佳時機。

但黃國書強調，現在日本已因疫情宣布東奧延期，配合辦理的「2020台灣運動產業博覽會」還有必要如期舉辦嗎？尤其，受到疫情影響，全國性大型活動已陸續取消，台灣運動產業博覽會若要在7月舉辦，難道能確保不會受到疫情影響？

他進一步指出，體育署原先是為運動產業博覽會編列逾3千萬的預算，如今東奧延期後，反而還額外從防疫預算中的「移緩濟急」追加5千萬預算，等於整個博覽會預算是高達8菸萬，相較2017年舉辦第一屆時僅編列1200萬，是高出甚多。

黃國書強調，現階段運動產業需要的恐怕不是博覽會，而是由體育署帶動國民運動風氣的經濟循環與復甦，例如透過增加活動舉辦，或是擴大門票收入、轉播、周邊產品，來刺激體育經濟循環復甦；因此，從移緩濟急取得的5千萬預算，應該是要用於受疫情衝擊的運動產業，而非投入博覽會。

對此，體育署副署長林哲宏態度保留地說，當初東奧宣布延期時，體育署確實有先就此問題進行討論，當時認為應該先等到520前後，再與中央疫情指揮中心討論後續如何進行。他也強調，目前疫情已經紓緩的跡象，且活動時間是在7月，屆時疫情可能更為趨緩，屆時剛好能利用暑假的時間舉行博覽會，協助運動產業的振興。

(中時 )