針對國人郵寄口罩至海外卡關一事，交通部民用航空局已於本月29日協調中華航空公司，將依中華郵政公司需求專案協助優先寄送，預計可於5月6日前全數運送完畢。

自從政府開放國人可將口罩寄送國外親人或捐贈海外以來，中華郵政公司接獲民眾郵寄口罩之大量需求，但因國際客運航班大幅取消，原有腹艙載貨之運能無法提供，造成空運艙位難以滿足需求，也因此影響中華郵政公司口罩郵件之寄送時間。

面對全球嚴峻疫情，為使國人的關心與愛心能夠及時送抵國外，民航局於29日協調中華航空公司，針對中華郵政公司所反映美國航線之需求提供協助；華航已規劃自5月1日起於洛杉磯、舊金山航線增班，藉由客機腹艙載貨或貨機載貨方式增加貨運運能，另紐約貨運航班艙位亦將優先提供予載運口罩。

透過上述安排，中華郵政公司目前所累積待寄送至美國的郵件，預計可於5月6日前全數運送完畢；而除中華航空公司外，民航局亦已同時協調長榮航空公司提供協助，寄至海外口罩因目前空運艙位不足而卡關的問題，將可獲得有效解決。

(工商 )