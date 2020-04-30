35萬人響應捐口罩 數量逼近300萬片 15:252020/04/30 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 35萬人響應捐口罩 數量逼近300萬片。（口罩示意圖/中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心提供 台灣新冠肺炎疫情趨於穩定，中央流行疫情指揮中心27日推出「護台灣、助世界」活動，指揮官陳時中表示，截至30日上午全台已有35萬人響應捐贈口罩，捐出的數量已近300萬片。 陳時中日前指出，捐口罩操作的方法十分簡單，僅需進入全民健保行動快易通APP，點選健康存摺圖示後，進入響應人道援助頁面，即可將個人「14天9片」的口罩捐助給有需要的地方。 (中時 ) #35萬人響應 #捐口罩 #數量 #300萬 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠全球死亡人數破20萬 確診將破300萬 04:432020/04/26 國際 荷蘭回贈鬱金香 陳時中揪國人一起捐口罩 14:432020/04/27 生活 全民健保行動快易通APP能捐口罩 指揮中心：護台灣助世界 15:202020/04/27 生活 發動民眾捐口罩「捐過去沒領的額度」 16:332020/04/27 生活 新冠全球破300萬確診 美國佔近三分之一 04:422020/04/28 國際 《國際社會》新冠肺炎全球確診破300萬 逾21萬人病故 10:002020/04/28 財經 APP捐口罩首日數量 網驚嚇：太扯了！ 14:192020/04/28 政治 國人捐口罩破百萬片 蔡英文：有餘力應支援國際 15:382020/04/28 政治 愛鄉護農會捐助300萬 金山四所國小推食農教育 15:302020/04/29 生活 愛鄉護農會贈300萬 教孩子惜福 04:102020/04/30 地方新聞 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。