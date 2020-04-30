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台灣新冠肺炎疫情趨於穩定，中央流行疫情指揮中心27日推出「護台灣、助世界」活動，指揮官陳時中表示，截至30日上午全台已有35萬人響應捐贈口罩，捐出的數量已近300萬片。

陳時中日前指出，捐口罩操作的方法十分簡單，僅需進入全民健保行動快易通APP，點選健康存摺圖示後，進入響應人道援助頁面，即可將個人「14天9片」的口罩捐助給有需要的地方。

(中時 )