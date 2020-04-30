一名來自法國的21歲男子，因多年前在網路上看到台灣桐花美景，日前偕同在法國留學的台灣朋友2人一起來台灣，他獨自騎機車前往新竹，卻因不熟路況迷路且摔車受傷，警方獲報協助，並載著他回台北，讓他大讚台灣警察好熱情。

法籍男子29日晚間騎乘機車經過桃園市的龍潭區，因當下天色昏暗，加上山區路況不熟，可能因道路陡坡重心不穩而失速摔車受傷，龍潭警方獲報後趕往現場初步檢傷為擦傷後，隨即通報消防救護協助載往醫院診治後尚無大礙，事後考量其身在異國他人生地不熟，熱心員警利用下班勤餘之際，又開車載著他至新北市找友人，讓法籍男子不禁大讚警察好熱情。

龍潭警分局高平派出所警員卓光煜因自己曾有留學歐洲經驗，對於外籍人士身在異國無助的情形，感觸特別深，事後法籍男子就醫無大礙後，搭乘計程車至派出所內向警方致謝，員警考量該男子因受傷行動不便，且晚間又無處可居住，他說在三峽有朋友，林維紘當時已下班，決定開自家車，直接將他送到三峽友人住處。

法籍男子事後向員警表示，這次獲得警方相助，為這趟旅程留下難忘的美好回憶，離去前不斷鞠躬道謝，另對警方熱心款待之舉表示讚許。

(中時 )