新冠肺炎(COVID-19)蔓延全球，醫療體系身兼早期診斷以阻斷傳播的守衛者重任，但在疫情嚴重地區卻可能發生醫療崩壞，甚至醫療人員染疫及院內感染，為對抗疫情，國際醫院聯盟安排了一系列網路視訊研討會，由於台灣防疫表現深受全球肯定，昨特邀請與國際醫院聯盟有長期合作關係的邱淑媞教授安排台灣醫院分享，由長庚醫院介紹其防疫與預防院內感染的策略。

國際醫院聯盟（International Hospital Federation, IHF）是世界衛生組織在醫院事務的官方合作夥伴，共有全球100個國家的會員，台灣醫院協會也是會員國之一。

國際醫院聯盟網路視訊研討會於昨天下午6時舉行，國際醫院聯盟執行長盧登比克親自主持，台灣醫院協會翁文能理事長開幕致詞，國際健康促進暨教育聯盟全球專業培訓副理事長邱淑媞教授及長庚醫院感染科醫師鄭鈞文演講，並由林口長庚醫院賴瓊慧副院長、感控委員會主席賴旗俊副院長、衛福部新冠肺炎專家小組暨林口長庚防疫總指揮邱政洵副院長共同出席，參與討論。

翁文能理事長致詞指出，台灣醫療體系經由SARS累積的經驗與改革，成為此次防疫的堅強堡壘，做政府與社區的前哨站，提供全民安心就醫環境，醫療人員的辛勞奉獻，深獲民眾肯定，許多企業主動送暖向醫界致謝。邱淑媞教授分享台灣自2003年抗SARS之後，強化防疫體系、設備與人力，在此次以快速決斷、跨部會協調與多層次防護，積極進行邊境管制與檢疫、入境大數據連結有效診斷隔離感染個案、積極上游溯源與下游接觸者檢疫、社區各型場域健康管理、全民自我防護、防疫物資中央分配、有效社會溝通，是以全政府、全社會整合動員，有效阻絕傳播的經典案例。顯示台灣擁有健全的醫療體系，成為避免社區傳播的重要守衛者。

翁文能理事長強調，地方政府積極配合中央落實各項防疫措施，民眾更具備高度的防疫素養，天天注意疫情新訊息，在公共場所配戴口罩、注意社交距離、做好手部衛生、減少群聚活動，更形成一個綿密的社會防衛網，使防疫工作能真正穿透到社會各階層各角落，應是將傳播降到最低的重要原因。

林口長庚醫院在簡報中介紹了這幾個月來的「多層次院內感控策略」，即「攔阻、分流、偵測、隔離」，這些都是由院內疫情應變會議依據國家防疫指揮中心建議與醫院現況分析所做的滾動式措施，包括訪客限制、入口體溫監測與旅遊史查詢、入院患者依風險分艙分流、依照風險程度的標準醫療防護裝備、使用資訊化的即時智能面板來監測住院發燒患者、成立院內肺炎專家小組評估疑似的肺炎患者、員工的分艙與健康監測、院內社交疏離等，都是為了保護醫院的病患與員工以及維持醫院的照護能量。

同時也集合全院一級主管和感控小組成員召開兩天一次的「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情醫療團隊應變會議」，就全世界及國內疫情的及時現況分析，因應國家防疫指揮中心的指示配合事項，及院內治療COVID-19現況分析，隔離病房、呼吸器重要醫療裝備的盤點等交換意見及宣導重點。

在1個小時的網路視訊研討會中，除了提供台灣經驗分享外，也和參加研討會的各國專家交流與學習，討論相當踴躍，希望藉此讓各地的醫療人員都能夠在最安全的環境下，堅守健康守衛者的重任，一起挺過這個疫情的大考驗。

(中時電子報)