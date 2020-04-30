慶祝連續5天0確診 國防部慶祝竟扛五O機槍要發射.... 15:332020/04/30 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部發言人臉書慶祝連續5天0確診。摘自國防部發言人臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部慶祝連續5天0確診的方式，是在國防部發言人臉書，貼出「五零」機槍。貼文指出，各位觀眾～～～五個零！「五零」機槍準備發射，Are you Ready？ 連續5天零確診是一項非凡的功績，在這防疫的102天裡，因為全體國民的努力，共同守住這平凡而珍貴的日常！可以開心、不能鬆懈！繼續保持社交距離、勤洗手、配戴口罩等好習慣，維持生活規範，保護自己，也保護別人！ (中時 ) #國防部 #五零機槍 #武漢肺炎 #敦睦艦隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》長官部屬公開對立 國軍三信心受到衝擊 23:002020/04/26 政治 上下公開對立 衝擊國軍三信心 04:102020/04/27 生活新聞 國防部卸責大戲很眼熟 04:102020/04/27 時論廣場 【國防布難掀2】國防部狂唬爛 支隊長扛封口壓力連線 08:432020/04/27 政治 國防部淪防疫破口 陳時中坦承「有點鬱卒」 10:432020/04/27 政治 敦睦艦隊官兵14天隔離後 需再做7天自主健度管理 18:212020/04/27 政治 國民黨想調敦睦艦隊文件 軍方：兩件機密 18:002020/04/27 政治 國防部：海軍司令17日即自主健康管理 並非外傳20日 12:112020/04/28 政治 前國防部副部長王文燮上將明追思禮拜 19:202020/04/29 軍事 敦睦艦隊官兵染疫案 國民黨要求法務部查真相 04:102020/04/30 政治要聞 政治熱門新聞 高雄愛情摩天輪動工了？一張圖讓網友驚呼！ - 政治 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網卻另提這建議 - 新聞 金正恩重病行動不便！國安高層證實 大陸有「不尋常」動作 - 政治 金正恩是死是活？港媒驚爆：他的病「無藥可醫」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。