國防部慶祝連續5天0確診的方式，是在國防部發言人臉書，貼出「五零」機槍。貼文指出，各位觀眾～～～五個零！「五零」機槍準備發射，Are you Ready？

連續5天零確診是一項非凡的功績，在這防疫的102天裡，因為全體國民的努力，共同守住這平凡而珍貴的日常！可以開心、不能鬆懈！繼續保持社交距離、勤洗手、配戴口罩等好習慣，維持生活規範，保護自己，也保護別人！

(中時 )