IKEA全台第七店桃園青埔店預計年底前開幕，IKEA宣佈本周5月2至3日將對外徵才近百人！計有5種兼職職位，包括客服、銷售人員、物流、餐廳、商品修復，總計近百個職缺。

為確保所有應徵者的健康與安全，面試活動將於戶外舉辦，也會進行體溫測量，並須全程配戴口罩，今年首次不開放現場報名，招募已於日前進行線上報名，目前已收到超過1500份報名。

IKEA表示，IKEA看好桃園市場發展，持續徵才增加新血，以服務更多桃園地區的消費者，此次招募總計近百個兼職工作機會，提供與全職人員同等福利，包括全勤獎金、三節禮金、年終獎金及年假代金等，並有順暢的升遷管道與多元化的職涯發展，期待能邀請對IKEA充滿熱情且價值觀相符合的新成員加入。

IKEA強調，不受疫情衝擊，桃園青埔店仍如期於年底前登場，至於內湖大潤發店，目前已進行外牆更新工程，會比桃園店遲一點開幕。

(工商 )