台灣大哥大今（30）日舉辦線上法說，第1季營運亮點以行動數據加上有線寬頻上網的雙動能帶動成長，營收達到318.5億元，合計營業利益為44.8億元。

台灣大哥大表示，有線電視業務方面營業利益相較去年同期成長10％，金額為5.59億元。另一個被視為營收成長引擎的momo，第一季營收151億元，同期年增29％，營業利益為5.62億元，同期年增24％。台灣大進一步說明，這一年來momo衛星倉數由5座大幅增加到15座，電子商務平均客單數也由2.87單成長為3.27張。

台灣大表在報表中說明，電信業務占目前營收49％、零售站47％、有線電視業務占營收5％，在營業利益上，電信占了73％、零售占13％、有線電視站12％。

值得注意，從財報數字中看到，有線電視營收占比僅有5％，但是在營業利益的貢獻上高達12％。與去年同期相比，營業收入的成長率下跌1％，但在營業利益上仍有10％成長率，在3大類業務別表現上更顯不俗。

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(中時電子報)