羅智強為募款而設計的限量紀念版「革命金章」。（革實院提供）...

限量紀念版「革命金章」。（革實院提供）...

國民黨革實院長羅智強、副院長游淑慧今天召開記者會，宣布效法國父孫中山，要號召全球100個城市成為「海外興中會」，並進行海外華僑募款，目標至少1千萬元。前黨主席洪秀柱特地到場助陣，自嘲國民黨已變成丐幫，黨主席、革實院長都是幫主之一；羅、游也大歎國內企業怕被查水表，不敢捐款，因此「丐幫幫主要像蘇乞兒武功高強，不然會被朝廷打死」。

羅智強接掌革實院三週，繼「財務革新」、「智勝鮮師」、「未來沙龍」，今再發第四箭「全球募款」。他表示，三週以來馬不停蹄導處募款，才發現幫國民黨募款有多困難，自己好像變成「丐幫」，到處募款。卻有企業主說，想幫忙，但「可不可以不要捐給國民黨？」因為怕被民進黨秋後算帳。

他說，該企業主習慣支持在野黨，但馬政府執政8年時捐給民進黨沒有問題，現在要捐給國民黨，卻擔心害怕，「這樣的情形，不是個案。」

游淑慧補充，曾有企業家在2016年捐款朱立倫競選總統，後來監察院公布政治獻金資料，該企業家卻被綠營民代找上門，要求比照捐朱般要捐款，「監察院的資料竟成為打秋風的名冊」？不僅募款，就算邀企業家座談，也會擔心被民進黨「貼標籤」。

洪秀柱到場力挺說，這是她卸任黨主席後，第一次跨進中央黨部。她擔任黨主席沒多久，就通過黨產條例，黨產被凍結、查封，黨主席到處募款，成了丐幫幫主，深知募款的辛酸、痛苦跟難過。

她說，國民黨失去堅強的中心思想、核心價值、道路，路線搖擺不定，如果這些沒辦法趕快確定，讓人覺得黨沒有未來、希望，人家就不會捐款，這是革實院非常重要的責任，「要讓大家覺得國民黨有希望，才會願意捐款」。

洪秀柱說，「革命實踐研究院」這個名字很好，革命是要革「新」、革「心」，要從心裡出發；實踐在於力行，不能流於口號，「研究」要求發展，沒有發展，革命、實踐也都是假的，「要把國民黨的中心思想找回來 這也是革實院的本分」。有了思想，才有信仰，才有力量，才能喚起支持者的熱情。

她期許羅智強要讓國民黨每一位從政同志、黨工、黨員有思想基礎，把國民黨的信仰找回來，每一次中常會開會主席宣讀總理遺囑，其中提到的中國就是中華民國，絕不是只有台澎金馬，希望國民黨從中央黨部的黨工開始做起，要了解其中的意義。

洪秀柱更開玩笑勉勵羅智強，若募款做得好，「那下一任主席就是你了」，「因為主席不會募款，很容易就下台」。羅智強笑說：「柱柱姐之前講，可能他還敢去選，但現在知道募款這麼難，對每一位勇於承擔的主席，都非常佩服。」

本身未支薪且捐款80萬元給革實院的羅智強說，要效法國父孫中山先生，向「革命之母」海外僑胞發「募款穿雲箭」，成立「海外興中會」，號召全球百城捐款，每城1萬不嫌少，10萬不嫌多。只要居住在海外、擁有中華民國國籍、符合政治獻金規範的中華民國國民，都可以成為「海外興中會」的一員，一起來捍衛中華民國、守護台灣民主，目前已有美加法德比越柬等16個城市響應。

他說，有意加入「海外興中會」百城募款的朋友，請以臉書私訊告知：「姓名、居住國家城市、身分證字號、預計捐款金額、email、國內連絡電話與地址」。只要捐款1萬以上，即可獲得限量紀念版的鐵製鍍金「革命金章」一枚。

(中時 )