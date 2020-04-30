刑事局偵查第九大隊日前偵破高雄一對張姓兄弟檔，涉嫌在臉書粉絲專業佯稱販售各式精品，詐騙近50名被害人。警方擴大偵辦，發現24歲哥哥還涉嫌自大陸進口口罩，再以每片10元價格對外販售，警方將張男及下游轉賣的魏姓男子查緝到案，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。

警方調查，張男本月初從大陸以每片8元的價格，購買了1萬片口罩，並以手表的名義空運進口來台。張男在IG限時動態中號稱是「醫療三層口罩」，對外以每片10元銷售，僅一天即迅速賣光，避免囤積遭到查緝。

警方報請高雄地檢署檢察官羅水郎指揮偵辦後，將張男查緝到案，追查他所賣出去的口罩中，有4000片賣給新竹21歲魏姓男子，魏男再到釣蝦場、餐廳等地，以每片10至15元價格兜售，也涉嫌哄抬價格。經前往魏男住處執行搜索，查扣手機、匯款存簿、張嫌寄送的包裹箱子、口罩869片等相關證物。

警方表示，目前已將查獲到的口罩送交食藥署檢驗，若非醫療用口罩，2嫌恐再多觸犯詐欺罪嫌。

(中時 )