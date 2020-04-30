蘋果(Apple Inc.)稍早前針對 macOS 10.15.5、watchOS 6.2.5 以及 iOS 13.4.5 釋出的第三個測試版(beta 3)。其中 iOS 13.4.5 beta 3 當中因為優化了配戴口罩時的 Face ID 解鎖流程，並納入新冠肺炎(COVID-19)確診者接觸史追蹤 API(應用程式介面)，雖然還非正式版，但是已受到強烈關注。

以 iOS 13.4.5 beta 3 的更新內容來看，值得關注的新功能包含：(1)配戴口罩時，Face ID解鎖流程優化；(2)群組 FaceTime 視訊通話功能優化；(3)內含 COVID-19 接觸史追蹤 API。蘋果自 iPhone X 以來，僅在手機中納入 Face ID 這一種基於臉部辨識的解鎖方法，在新冠肺炎疫情蔓延，人們必須要配戴口罩防疫的情況下，iPhone X 以上的機種在解鎖時遭遇不少困難。根據 iOS 13.4.5 beta 3 的更新內容，Face ID 可在偵測到使用者配戴口罩時，主動跳到輸入解鎖密碼的畫面；相比之下，當前的解鎖流程，在配戴口罩的情況下，需要手動上滑螢幕、並且等候 Face ID 辨識流程(發現無法成功解鎖)，才會跳出密碼輸入介面，流程上會加快不少。

另外，蘋果相當罕見攜手 Google 共同開發 Android 與 iOS 平台可通用的新冠肺炎確診者接觸史的追蹤 API，開發速度超越進度，比之前預定 5 月釋出的時間點更早，已經被納入在 iOS 13.4.5 beta 3 當中，據了解使用者可以自行決定要不要在手機中開啟這項功能。屆時，採用此 API 的應用程式就有機會藉此追蹤使用者，藉以了解使用者曾與新冠肺炎確診者接觸的歷史，以及疫情可能散播的情況，並進一步防控。

除了上述兩項重要新功能之外，iOS 13.4.5 beta 3 也包含使用者可以選擇要不要在群組 FaceTime 視訊通話中，當發言時讓自己的頭像被放大顯示。可說是因應疫情期間，FaceTime 視訊服務需求也連帶上升的一個便民功能。綜合 iOS 13.4.5 beta 2 當中被發現可以快速分享正在聆聽的 Apple Music 音樂資訊到 Facebook/Instagram Stories 的新功能，iOS 13.4.5 正式版好料還真不少。

上一個 iOS 版本─ iOS 13.4 在正式版推出之前，釋出了 6 個 beta 版。依據目前蘋果相隔兩周釋出一次旗下系統的測試版來推敲，iOS 13.4.5 正式版推出可能還得等候一個多月。果粉們可以密切留意。

(科技)