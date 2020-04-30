新冠肺炎疫情持續肆虐，嚴重打擊國內觀光旅遊產業，如今傳出台南首家五星飯店也撐不住，台南大億麗緻酒店發出公告，受到疫情影響，雖出租方國泰人壽多次主動釋出降低租金的善意，但雙方仍決定在6月30日終止不動產租約，所有員工以及旅客權益，也將依法給予保障。

據了解，雖然出租方國泰人壽多次主動釋出降低租金協助營運的善意，但酒店方面考量市況前景不明，加上確實有經營瓶頸，在取得出租人諒解後，決定6月底喊卡，唯所有員工及旅客的權益，也都會依法給予保障。

大億集團是車燈大廠，19年前加盟麗緻酒店集團，是台南第一間五星級酒店，不過隨著飯店年事已高，再加上一旁開了台南晶英酒店、國泰和逸飯店（COZZI），競爭愈來愈激烈，也讓大億麗緻面臨經營壓力。

至於麗緻酒店集團，近期則失血不斷，3月9日旗下台中亞緻大飯店熄燈後，大億麗緻雖然是加盟業者，但如今也宣布退場，麗緻集團半年內直接少了兩個據點，衝擊可謂不小。

一手打造大億麗緻的大億集團董事長吳俊億是鹽工之子，他從汽機車零件的傳統產業，跨足光電科技業和飯店服務業，近年更成功拓展北美飛雅特克萊斯勒(FCA)市場，堪稱台灣車燈界霸主。

吳俊億當年打造大億麗緻酒店，是看好台南沒有五星級飯店，隨著南部科學園區動土，政府鼓勵服務業南下，大有可為。這靈感是新竹科學園區帶動新竹當地飯店一房難求，所以南科也會有這種需求。

雖然地方人士不看好，但吳俊億眼光很準，還找了日本、香港飯店的設計師設計，光是規劃費用就花費3、4千萬，在20年前可謂大手筆投資，但也沒漏氣，大億麗緻從第2年就開始賺錢，為其戰功再添一筆。

(中時電子報)