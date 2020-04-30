羽球世界球后戴資穎是運動品牌VICTOR（勝利體育）代言人，雖然近日與球賽因為新冠肺炎疫情暫時停賽，廠商還是努力推出新款小戴代言的運動潮流服飾，小戴在造型師巧手下，首度嘗試大眼鏡與公主包頭等造型，讓她直呼有點害羞又新鮮。

VICTOR打破羽球服飾既有框架，推出Crown Collection潮流運動系列，繼前兩代廣獲好評後，今年再推第三代Crown Collection 2020，不只品項更全面化，顏色設計也更活潑鮮明，採用黑白主色搭配桃紅及夏威夷藍點綴，讓整體系列百搭又不失個性，服裝材質也選用符合運動感的機能布料，場上場下都能輕鬆應對。

戴資穎拍攝運動用品服飾照，展現不同於球場的風貌。（VICTOR提供／陳筱琳台北傳真）

這系列新服裝拍攝形象照時，戴資穎也初次嘗試戴上大眼鏡與公主包頭等造型，讓她直呼有點害羞但又覺得新鮮，「這次拍照成果我自己也蠻喜歡的，本來還擔心無法駕馭。特別喜歡丸子頭的造型，還請造型師教我怎麼綁。」

除了小戴讓人眼睛一亮外，VICTOR今年也邀請到男單世界排名第三的「丹麥金童」安東森(Anders Antonsen)一同詮釋，而Crown Collection 2020系列服飾徂今天起到5月6日在VICTOR官方商城開放預購，5月12日全台經銷商及MOMO品牌專館同步上市，預購期間購買指定商品滿3000元即贈「戴資穎簽名球衣造型環保袋」乙只，5月12日到24日VICTOR也將於台北誠品生活南西，及6月1日到14日在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦快閃店活動，現場單筆消費滿1000元即可以250元加購戴資穎造型積木人偶，全台限量800隻。

(中時 )