鄭姓男子去年7月搭乘台鐵火車時，因補票問題與列車長發生衝突，員警李承翰前往處理時竟遭鄭男持刀刺死，嘉義地方法院今(30日以鄭嫌罹患精神疾病宣判無罪，引起全國憤怒。宅神朱學恆更在臉書上PO文，「連我家的貓都不能接受」、「我出50萬請法官收他回家。」

朱學恆氣得連續PO文表示，「我覺得有點頭暈想吐」。朱學恒說，殺人無罪 有證據心神未喪失不用，五十萬交保放出來玩，不要說警察不能接受，連我和我家的貓都不能接受。

殺警嫌判無罪，宅神嗆法官:我出50萬請你帶他回家。(翻攝朱學恆粉絲專頁)

他接著痛批，「荒謬到了極點，法官是當台灣是動物園所以可以把各種各樣的殺人犯丟回社會上嗎?我出五十萬請法官收他回你家好嗎?新冠病毒比起殺人無罪還可以放出來趴爬造」。

直到下午，他還是氣得PO第三篇文表示，「新冠病毒比起殺人無罪還可以放出來趴爬造，好像沒有那麼恐怖了，接下來不敢上街到底是因為怕被砍還是怕被感染呢?」

(中時電子報)