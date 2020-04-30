各國陸續重啟經濟活動及原油庫存增幅低於預期，激勵國際油價29日大漲22%，瑞銀表示，隨著外出禁令取消，推將升石油需求，看好第三季需求將會恢復，至今年年底，國際油價將有機會回到43美元/桶。

國際油價本周持續震盪，因市場再度擔憂儲油空間不足，加上全球最大原油ETF「美國石油基金」拋售6月原油期貨合約，導致紐約原油周一、周二出現重挫，而後因傳美國頁岩油探鑽接連喊卡，原油庫存增幅略低預期，讓油價又起死回生，出現強勁反彈。

據CNBC報導，瑞銀商品分析師Giovanni Staunovo認為，因為疫情影響，油價第二季仍有壓力，不過隨著各地解除社交距離限制，輔以產油國減產下，第三季後供需將可望逐步達到平衡，他表示：「當外出、旅遊禁令逐步取消，交通運輸將恢復正常，我們可以看到更多人開車、搭乘飛機，用油需求也會跟進回升，到年底前我們將有機會看到一桶43美元的石油」。

無獨有偶，OPEC輪值主席Arkab在26日也基於同樣理由，認為在經濟封鎖解除與減產效應下，油價將能在今年第三季後，回升至每桶40美元。

紐約原油期貨昨(29日)大漲22%、收15.06美元/桶，今(30日)持續上攻，截至下午3:27漲幅突破10%、暫報16.75美元/桶。

至於針對黃金，瑞銀認為，雖然全球疫情逐漸回穩，但高度不確定性和低利率環境，仍使黃金具有避險吸引力，因此看好黃金短期內突破1800美元，雖然年底可能會從高點回跌，但預計到2021年，黃金依舊具有良好支撐。

(中時電子報)